Bo umetna ploščad v Baltskem morju postala ekskluzivno eko letovišče?

V Baltskem morju leži otok, ki meri vsega skupaj 250 kvadratnih metrov. Za predstavo, to je približno enako velikosti enega igrišča za ulično košarko. Otok ni naravnega izvora, ampak gre za ploščad, ki so jo zgradili v petdesetih letih prejšnjega stoletja za vzhodnonemško ljudsko mornarico. Na njej so z razmagnetenjem ščitili ladje pred morskimi minami. Sčasoma so tam to dejavnost opustili in ploščad je začela samevati. A kmalu bi lahko bilo že vse drugače.

Gre za ploščad, ki so jo zgradili v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Kupil jo je 59-letni Avstrijec Oliver Pesendorfer, saj želi zdaj tam zgraditi malo luksuzno letovišče z restavracijo, pomolom za čolne in morda celo helikoptersko ploščadjo. Za umetni otok je, kot je poročal nemški Bild, prejšnji teden na severnonemški nepremičninski dražbi v Hamburgu odštel 60.000 evrov. »Odpadno vodo bomo shranjevali v rezervoarjih, elektriko bomo dobivali iz sončne elektrarne, pitno vodo z razsoljevanjem,« je pojasnil, kako bo potekalo življenje na otoku. Pesendorfer je še dodal, da bo gradnja, ki bo stala do pet milijonov evrov, popolnoma ekološka, saj ploščad leži le nekaj kilometrov od naravnega rezervata.

Gostje pa da bodo za prenočitev odšteli okoli 200 evrov na osebo. Bild še poroča, da postopek pridobitve dovoljenj ostaja negotov, saj je Avstrijec kupil le ploščad, zgrajeno na kolih, ne pa tudi zemljišča na dnu Baltskega morja.