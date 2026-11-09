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Bo v petek, 13. novembra, res konec sveta? Apokalipso napovedujejo že skoraj dve tisočletji

Znanstveniki so izračunali, da bi se človeštvo prav na ta dan lahko znašlo pred katastrofalnimi posledicami nenadzorovanega naraščanja prebivalstva.
Konec sveta napovedujejo že stoletja, a smo do zdaj še vedno preživeli (fotografija je simbolična). FOTO: Kirill Rudenko/Getty Images
Konec sveta napovedujejo že stoletja, a smo do zdaj še vedno preživeli (fotografija je simbolična). FOTO: Kirill Rudenko/Getty Images
B. K. P.
 9. 11. 2026 | 19:54
8:07
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Po mnenju nekaterih imamo časa samo še do petka, 13. novembra, nato naj bi bilo konec sveta, vsaj takšnega, kot smo ga poznali doslej. Znanstveniki so pred dobrimi šestimi desetletji namreč izračunali, da bi se človeštvo prav na ta dan lahko znašlo pred katastrofalnimi posledicami nenadzorovanega naraščanja prebivalstva. Znanstveniki, ki so proučevali rast svetovnega prebivalstva v zadnjih dveh tisočletjih, so takrat ugotovili, da se število ljudi ne povečuje zgolj eksponentno, temveč da se hitrost rasti še dodatno pospešuje. Njihov matematični model je pokazal nekaj osupljivega: če bi se takšna rast nadaljevala brez sprememb, bi se število prebivalcev Zemlje 13. novembra 2026 teoretično približalo neskončnosti. Raziskovalci so posledice takšnega razvoja dogodkov opisali z grozljivo prispodobo, da prihodnjih generacij ne bo pokončala lakota, temveč jih bo dobesedno stisnila prenaseljenost. Raziskava je ob objavi sprožila številne razprave, njene projekcije pa so se z dejanskim naraščanjem prebivalstva razmeroma dobro ujemale vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja. Nato se je močno umirilo. Ali bomo v petek res priča začetku konca človeštva, bo znano kmalu, ni pa omenjena teorija prva, ki je napovedala, da so nam in našemu planetu šteti dnevi, a kljub temu smo še vedno tukaj, vsaj za zdaj.

Začelo se je v drugem stoletju

O koncu sveta že več kot tisoč let govorijo preroki, astrologi, televizijski evangelisti, mistiki in internetni vplivneži, začelo pa se je vse skupaj že v davnem drugem stoletju našega štetja s tako imenovanim Montanizmom. Montan, »prerok« iz regije Frigija, je takrat trdil, da prejema neposredna razodetja od Svetega Duha. Oznanil je, da se bo »Novi Jeruzalem« kmalu spustil na Zemljo v mestu Pepuza v današnji Turčiji, kar bo pomenilo začetek konca človeštva. Njegovi privrženci, znani kot montanisti, so se zbrali v pričakovanju in izvajali strogo askezo, da bi se pripravili na poslednji dan. Kljub njihovi vnemi pa se nebeško mesto ni nikoli pojavilo in gibanje je bilo sčasoma razglašeno za heretično.

Ponovni strahovi pred koncem sveta so nato vzniknili tik pred letom 1000. Zamisel, da bo tisočletnica Kristusovega rojstva prinesla apokalipso, je bila v srednjem veku dolgo del splošnega prepričanja. Čeprav sodobni zgodovinarji opozarjajo, da ni dokazov o splošni evropski paniki, so se apokaliptična pričakovanja glede okroglega leta v nekaterih krogih resnično razširila. Nato je prišlo leto 1000, pa leto 1001, svet pa je še naprej obstajal. In strahovi so se polegli.

V 16. stoletju je za novo paniko poskrbel Johannes Stöffler, nemški matematik in astronom, ki je napovedal, da bo svet 25. februarja 1524 prizadela uničujoča poplava. Njegov izračun je temeljil na redki poravnavi takrat znanih planetov v znamenju rib. Novica se je razširila po vsej Evropi, iz tistega časa obstajajo tudi zgodovinski zapisi o množični gradnji ladij in pripravah na katastrofo. Na napovedani dan je sicer res deževalo, kar je med ljudmi paniko še poglobilo, a dramatičnih posledic ni bilo, prerokba pa se je v zgodovino zapisala kot spektakularen neuspeh.

Zlovešča 666

Manj kot stoletje pozneje je paniko povzročilo že samo leto 1666. Zaradi zloveščega zaporedja števil 666 so nekateri v Angliji in drugod verjeli, da se bliža sodni dan. Ko je tega leta nato izbruhnil veliki londonski požar, ki je uničil več kot 13.000 hiš in na desetine cerkva, so se apokaliptične interpretacije okrepile. Požar je takrat res povzročil ogromno gmotno škodo, število smrtnih žrtev pa je bilo relativno majhno in svet zunaj londonskega obzidja je še naprej obstajal in pomembnejših teorij o prihajajoči apokalipsi niso več zabeležili slabi dve stoletji. Nato se je v Leedsu v Angliji leta 1806 pojavila zgodba o kokoši, ki je nesla jajca s sporočilom »Kristus prihaja«. Ljudje so se zgrinjali, da bi videli domnevni čudež, in ga razlagali kot znak bližnjega konca. Prevara je bila razkrita, ko se je izkazalo, da je lastnica kokoši Mary Bateman sama pisala sporočila na jajca, to je počela s kislino, ki je nekoliko stopila jajčno lupino, in jih nato položila v gnezdo.

V začetku 20. stoletja je za manjšo paniko nato poskrbel prihod Halleyjevega kometa. Ta se je Zemlji približal leta 1910, znanstveniki pa so v njegovem repu odkrit plin cianogen, oziroma dician. Nekateri astronomi so zaskrbljeni ugibali, kaj bi se lahko zgodilo, če bi plin prodrl v Zemljino ozračje, da bi pomirili ljudi, so začeli po svetu prodajati celo posebna »zaščitna sredstva«. A spet se ni zgodilo nič. Komet je švignil mimo Zemlje brez posledic, saj je bila koncentracija plina v njegovem repu zanemarljiva, da bi imela kakršen koli vpliv za življenje na našem planetu.

Sredi 20. stoletja je Dorothy Martin iz Chicaga trdila, da je prejela sporočilo s planeta Clarion, in sicer o poplavi, ki bo 21. decembra 1954 uničila svet. Verjela je, da bo njo in njene privržence rešila vesoljska ladja. Ko se ni zgodilo nič, je skupina sklenila, da je njihova vera rešila človeštvo pred katastrofo, kar je kasneje postalo klasičen primer psihološke razlage za neuspešne prerokbe. Neuspešno je konec sveta napovedal tudi Edgar Whisenant, ki je celo izdal knjigo z naslovom »88 razlogov, zakaj se bo vnebovzetje zgodilo leta 1988«. V njej je trdil, da bo konec sveta septembra tistega leta. Knjiga je bila prodana v milijonih izvodov, po tem, ko se prerokba ni uresničila, pa je avtor prestavil datume v leti 1989 in 1993, obakrat neuspešno.

Množični samomor

Leta 1997 je za paniko ponovno poskrbel komet, tokrat Hale-Bopp. Marshall Applewhite, vodja kulta nebeških vrat, je prepričal svoje privržence, da se za kometom Hale-Bopp skriva vesoljska ladja, da bi »prešli na višjo raven obstoja«, pa da morajo zapustiti svoja telesa. 39 članov kulta je posledično naredilo množični samomor. Gre za enega najbolj tragičnih izidov apokaliptičnih verovanj v novejši zgodovini. Le dve leti pozneje je človeštvo zajel strah pred novim tisočletjem in računalniškim hroščem, ki naj bi privedel do možnega zloma infrastrukture. Vlade in podjetja so posledično vložila ogromna sredstva v prilagoditev sistema, in čeprav so se tu in tam pojavile manjše tehnične težave, globalne katastrofe ni bilo. Prav tako leta 2000 je Richard Noone trdil, da bo 5. maja tega leta poravnava planetov povzročila premik zemeljske skorje in globalno katastrofo. Njegova teorija je napovedovala dramatične podnebne spremembe in novo ledeno dobo. Datum je minil brez nenavadnih geoloških dogodkov.

Manjšo paniko je nato pred 14 leti povzročila napačna razlaga majevskega koledarja, ki je vodila do prepričanja, da 21. december 2012 pomeni konec sveta. Znanstveniki so pojasnili, da gre za konec koledarskega cikla in ne za apokalipso. Dan je minil brez kakršnih koli nadnaravnih dogodkov.

Takšnih in drugačnih primerov, ko so astronomi, vremenoslovci, verski voditelji, samooklicani preroki, ljubiteljski zgodovinarji ali preroki napovedali konec človeštva, je bilo v zgodovini še več, a vse smo preživeli, kar nas lahko navdaja z upanjem, da bomo preživeli tudi tokratni petek, 13., in se v soboto prebudili v povsem običajen dan, ki bo menda le nekoliko hladnejši.

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