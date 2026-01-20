  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEORIJA ZAROTE

Bo Zemlja 12. avgusta res izgubila gravitacijo?

Našli naj bi Nasin skrivni dokument, ki govori o dogodku z uničujočimi posledicami za človeštvo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 20. 1. 2026 | 18:45
A+A-

Splet je v zadnjih dneh preplavila nenavadna teorija zarote, ki je pri številnih uporabnikih sprožila zaskrbljenost, poroča New York Post. Po trditvah njenih zagovornikov naj bi Zemlja 12. avgusta letos ob točno določenem času za sedem sekund izgubila gravitacijo, kar bi imelo katastrofalne posledice za človeštvo. Znanstveniki pri ameriški vesoljski agenciji NASA so takšne navedbe odločno zavrnili in poudarili, da gre za še en primer dezinformacij, ki nimajo nobene podlage v resnični znanosti.

Gravitacija Zemlje je neposredno povezana z njeno maso, zato bi lahko izginila le v primeru, da bi planet nenadoma izgubil velik del svoje snovi, kar pa je v realnosti nemogoče.

Skrivni projekt, ki naj bi povzročil smrt več deset milijonov ljudi 

Jedro teorije se sklicuje na domnevno razkrit interni dokument, ki naj bi razkrival skrivni Nasin projekt z imenom Anchor. Ta naj bi bil namenjen pripravam na dogodek, ki bi po navedbah avtorjev teorije povzročil smrt več deset milijonov ljudi. V zapisih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, se pojavljajo natančen datum, ura in celo domnevni proračun projekta, kar je pri nekaterih vzbudilo vtis verodostojnosti. Natančnejši pregledi so pokazali, da o takšnem dokumentu ne obstaja nobena sled, prav tako ni nikakršnega dokaza o obstoju projekta Anchor. Strokovnjaki opozarjajo, da teorija razkriva predvsem nerazumevanje osnovnih zakonov fizike. Gravitacija Zemlje je namreč neposredno povezana z njeno maso, zato bi lahko izginila le v primeru, da bi planet nenadoma izgubil velik del svoje snovi, kar pa je v realnosti nemogoče.

NASA je poudarila, da Zemlja 12. avgusta ne bo izgubila gravitacije in da za takšne trditve ne obstaja nobena znanstvena osnova.

Eden izmed bolj razširjenih zapisov teorijo povezuje s trki črnih lukenj in z domnevnim prepletanjem gravitacijskih valov, ki naj bi vplivali na Zemljo. Fiziki pa pojasnjujejo, da so gravitacijski valovi, ki jih zaznamo ob takšnih kozmičnih dogodkih, izjemno šibki. Njihov učinek je tako majhen, da ga človek ne more zaznati, kaj šele, da bi lahko vplival na gravitacijo celotnega planeta. NASA je v odzivu poudarila, da Zemlja 12. avgusta ne bo izgubila gravitacije in da za takšne trditve ne obstaja nobena znanstvena osnova. Podobno so opozorili tudi neodvisni preverjevalci dejstev, ki so zgodbo označili za spletno potegavščino, dodatno olepšano z izmišljenimi podrobnostmi in dramatičnimi napovedmi.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Več iz teme

vesoljeNasaznanostteorije zaroteZemljafizikagravitacija
ZADNJE NOVICE
18:45
Bulvar  |  Zanimivosti
TEORIJA ZAROTE

Bo Zemlja 12. avgusta res izgubila gravitacijo?

Našli naj bi Nasin skrivni dokument, ki govori o dogodku z uničujočimi posledicami za človeštvo.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 18:45
18:35
Novice  |  Svet
LAS LUMINARIAS

Stoletna tradicija: s konji skačejo skozi plamene

Dogodek v vasico pri Madridu privabi številne obiskovalce.
20. 1. 2026 | 18:35
18:33
Razno
SVET ŽIVALI

Te živali so samotarji, a partner, ki ga izberejo, je njihov do smrti

Na videz so mešanica volka in lisice, v resnici pa niso v tesnem sorodu z nobenim od njiju.
20. 1. 2026 | 18:33
18:12
Bulvar  |  Tuji trači
MIDNIGHT OIL

Umrl bobnar in soustanovitelj slavne glasbene skupine, njihovo uspešnico poznamo vsi

Poslovil se je mirno, obdan z najbližjimi.
20. 1. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Stil
MNOGE BO PRESENETILO

Seksologinja razkriva, kdaj ženske najbolj uživajo v spolnosti

Številni menijo, da ženske najboljši seks doživljajo v dvajsetih letih, vendar to ne drži povsem.
20. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: nemir in želja po spremembah

Retrogradno gibanje Jupitra nas bo jutri spodbudilo, da se poglobimo vase in razmislimo o tem, kaj nas resnično osrečuje in izpolnjuje.
20. 1. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki