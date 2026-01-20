Bo Zemlja 12. avgusta res izgubila gravitacijo?

Splet je v zadnjih dneh preplavila nenavadna teorija zarote, ki je pri številnih uporabnikih sprožila zaskrbljenost, poroča New York Post. Po trditvah njenih zagovornikov naj bi Zemlja 12. avgusta letos ob točno določenem času za sedem sekund izgubila gravitacijo, kar bi imelo katastrofalne posledice za človeštvo. Znanstveniki pri ameriški vesoljski agenciji NASA so takšne navedbe odločno zavrnili in poudarili, da gre za še en primer dezinformacij, ki nimajo nobene podlage v resnični znanosti.

Gravitacija Zemlje je neposredno povezana z njeno maso, zato bi lahko izginila le v primeru, da bi planet nenadoma izgubil velik del svoje snovi, kar pa je v realnosti nemogoče.

Skrivni projekt, ki naj bi povzročil smrt več deset milijonov ljudi

Jedro teorije se sklicuje na domnevno razkrit interni dokument, ki naj bi razkrival skrivni Nasin projekt z imenom Anchor. Ta naj bi bil namenjen pripravam na dogodek, ki bi po navedbah avtorjev teorije povzročil smrt več deset milijonov ljudi. V zapisih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, se pojavljajo natančen datum, ura in celo domnevni proračun projekta, kar je pri nekaterih vzbudilo vtis verodostojnosti. Natančnejši pregledi so pokazali, da o takšnem dokumentu ne obstaja nobena sled, prav tako ni nikakršnega dokaza o obstoju projekta Anchor. Strokovnjaki opozarjajo, da teorija razkriva predvsem nerazumevanje osnovnih zakonov fizike. Gravitacija Zemlje je namreč neposredno povezana z njeno maso, zato bi lahko izginila le v primeru, da bi planet nenadoma izgubil velik del svoje snovi, kar pa je v realnosti nemogoče.

NASA je poudarila, da Zemlja 12. avgusta ne bo izgubila gravitacije in da za takšne trditve ne obstaja nobena znanstvena osnova.

Eden izmed bolj razširjenih zapisov teorijo povezuje s trki črnih lukenj in z domnevnim prepletanjem gravitacijskih valov, ki naj bi vplivali na Zemljo. Fiziki pa pojasnjujejo, da so gravitacijski valovi, ki jih zaznamo ob takšnih kozmičnih dogodkih, izjemno šibki. Njihov učinek je tako majhen, da ga človek ne more zaznati, kaj šele, da bi lahko vplival na gravitacijo celotnega planeta. NASA je v odzivu poudarila, da Zemlja 12. avgusta ne bo izgubila gravitacije in da za takšne trditve ne obstaja nobena znanstvena osnova. Podobno so opozorili tudi neodvisni preverjevalci dejstev, ki so zgodbo označili za spletno potegavščino, dodatno olepšano z izmišljenimi podrobnostmi in dramatičnimi napovedmi.