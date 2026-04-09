Bolečine v sinusih in vztrajen kašelj, nato pa šok: v nosu je imela več kot deset živih ličink muh

V Grčiji so zdravniki obravnavali izjemno redek in nenavaden primer okužbe, ki je presenetil tudi izkušene strokovnjake. 58-letna ženska je namreč med kihanjem iz nosu izločila ličinke, dolge skoraj en centimeter, kar je sprožilo hitro medicinsko obravnavo in dodatne raziskave. Do okužbe je po vsej verjetnosti prišlo med njenim delom na prostem v bližini pašnikov z ovcami, kjer so ji okoli obraza krožile muhe. Takrat temu ni posvečala večje pozornosti, vendar se je izkazalo, da je bil stik ključnega pomena.

Približno teden dni po tem so se pojavile prve težave – bolečine v sinusih in vztrajen, dražeč kašelj, ki ni izzvenel. Kljub temu ni bilo drugih izrazitih simptomov, zato primer sprva ni vzbujal večje zaskrbljenosti. Preobrat se je zgodil šele sredi oktobra, ko je ob kihanju opazila nenavadne tvorbe, ki so se izkazale za ličinke, zaradi česar je takoj poiskala zdravniško pomoč.

Odstranili deset ličink

Specialist je med pregledom in posegom iz sinusov odstranil deset ličink ter eno bubo, kar kaže, da se je parazit v njenem telesu razvijal dlje časa. Laboratorijske analize so potrdile, da gre za ličinke vrste Oestrus ovis, tako imenovane ovčje nosne muhe, ki običajno okužuje ovce in koze, pri ljudeh pa se pojavlja izjemno redko.

Primer je posebej zanimiv, ker so se ličinke razvile do naprednejše faze, kar je pri ljudeh skoraj nepredstavljivo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da človeški sinusi praviloma ne nudijo ustreznega okolja za njihov razvoj, zato takšne okužbe običajno ostanejo v zgodnji fazi. V tem primeru pa je k nenavadnemu razvoju verjetno prispevala anatomska posebnost pacientke – močno ukrivljen nosni pretin, ki je ustvaril pogoje za njihovo preživetje.

Po odstranitvi ličink in ustreznem zdravljenju je ženska popolnoma okrevala. Zdravniki primer označujejo kot izjemno redek in medicinsko skoraj »biološko nemogoč«, hkrati pa opozarjajo, da ostaja osamljen primer brez znakov širšega tveganja za ljudi.