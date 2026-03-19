Bolnišnica toži pacientko, ker pet mesecev po odpustu ne želi zapustiti sobe

Bolnišnica Tallahassee Memorial Healthcare na Floridi je vložila tožbo proti pacientki, ki po odpustu že več kot pet mesecev noče zapustiti svoje bolniške sobe, poroča AP News. Kot navajajo, je bila uradno odpuščena že 6. oktobra lani, vendar od takrat ostaja v sobi in zavrača odhod.

V tožbi bolnišnica zahteva sodno odredbo, s katero bi od pacientke zahtevali, da zapusti prostor, po potrebi pa bi lahko pri tem sodelovali tudi predstavniki lokalnega šerifovega urada. Po njihovih navedbah njeno vztrajanje resno vpliva na delovanje ustanove, saj zaseda posteljo, ki bi bila sicer namenjena drugim bolnikom. »Preprečuje uporabo postelje za paciente, ki potrebujejo akutno zdravstveno oskrbo,« so zapisali v tožbi.

V postopku se zastopa sama

Pacientka je bila sprva sprejeta na zdravljenje, a so zdravniki kasneje presodili, da ne potrebuje več bolnišnične oskrbe. Kljub temu naj bi bolnišnica večkrat poskušala organizirati njen odhod, vključno s pomočjo pri prevozu, vendar brez uspeha. Podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju, razlogih za hospitalizacijo ali višini morebitnih stroškov niso znane. Prav tako ni jasno, kako ji je uspelo ostati v bolnišnici tako dolgo po odpustu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Pacientka se v postopku zastopa sama, pravnega zastopnika nima. Telefonske številke, povezane z njo, niso več dosegljive, na klice v bolniško sobo pa se ne odziva. Sodna obravnava je napovedana za konec meseca. Po ameriški zakonodaji morajo bolnišnice, ki prejemajo sredstva iz programa Medicare, nujno oskrbeti vse paciente, ki potrebujejo urgentno oskrbo, ne glede na njihovo zavarovanje ali finančno sposobnost. Ko pa zdravniki ocenijo, da bolnišnična oskrba ni več potrebna, je pacient lahko odpuščen, ob tem pa mora prejeti načrt nadaljnjega zdravljenja izven bolnišnice.