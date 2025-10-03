Mama bivšega udarila po ženski, ki je spala s 1000 moškimi v enem dnevu: »Ne poznam nikogar, ki bi jo imel rad«

Bivši mož Bonnie Blue je v dokumentarcu na Channel 4 spregovoril o njeni novi karieri. Njegove stare izjave o tem, kaj si misli o njenem delu, so znova prišle na plano, potem ko se je oglasila še njegova mama in udarila po odrasli zvezdnici.

Pravo ime ji je Tia Billinger, kot model na OnlyFans pa je v zadnjem letu zaslovela, ker se je snemala pri izvajanju številnih spolnih podvigov. Sama si je zadala, da bo spala s čim več študenti bruci, vse skupaj pa posnela in naložila na OnlyFans, s čimer je prišla v središče pozornosti.

Nato je dvignila vložke in se odločila, da bo v enem dnevu spala s 1.000 moškimi – kar ji je uspelo. Ta podvig je postal tema odmevnega in močno kritiziranega dokumentarca na Channel 4. Marsikdo ga je opisal kot »dobesedno pornografijo«, a dejstvo je, da je sprožil razpravo.

26-letnico so nato napadli v nočnem klubu v Sheffieldu, medtem ko je s svojim lastnim »Bang Busom« potovala po državi. Kasneje je sledilcem zagotovila, da je z njo vse v redu.

Mladostna ljubezen

Čeprav je danes znana na družbenih omrežjih, je imela Bonnie povsem drugo življenje, preden je vstopila v svet odraslih vsebin – pri 22 letih se je celo poročila s svojo mladostno ljubeznijo.

Na podcastu Saving Grace z GK Barry je priznala, da ji je bivši mož Oliver Davidson »pomagal pri zakulisnih zadevah« v zvezi z njeno kariero, vendar je dodala, da sta se »naravno odtujila«. Po razhodu leta 2023 se par zdaj uradno ločuje, a Davidson očitno podpira Bonniejine spolne podvige.

V dokumentarcu je dejal: »Resnično se poveže z oboževalci … večina ljudi, ki snemajo pornografijo, se zdi nedosegljiva. Nikoli jih ne boš srečal, nikoli ne boš snemal z njimi. Bonnie pa objavi svojo lokacijo in oboževalci lahko dejansko snemajo z njo.«

Britanec je dodal: »Mainstream pornografija obstaja že dolgo, a do zdaj se ni nič zares spremenilo. To je prelomni trenutek v pornografiji. Bonnie je povsem spremenila igro.«

V intervjuju za Daily Mail je poudaril, da njun razhod ni imel nobene povezave z njenim delom.

Nedavno pa se je oglasila njegova mama, Gill Davidson, in za Daily Mail povedala, da njen sin nima ničesar od Bonniejine kariere v svetu odraslih, čeprav je ta trdila, da »bo denar dobil ne glede na vse«. Bonnie je namreč rekla, da »njegovo delo koristi vsem v moji družini, tudi njemu«, čeprav ni jasno, ali z njo še vedno sodeluje.

Gill je v odmevnem intervjuju zatrdila, da je Bonniejina ekipa njenega sina »izrezala« in da »ni upravičen niti do centa njenega premoženja«. Dodala je, da bo družina »vesela, ko se je bodo znebili«, saj čakajo, da se ločitev dokonča.

Dejala je še, da »ne pozna nikogar, ki bi Tio imel rad« ter dodala, da jih »nikoli ni imela za družino«, saj je Gill zakon podpirala le zaradi sina. Povedala je tudi, da so jo povabili, naj z možem nastopi v kontroverznem dokumentarcu na Channel 4, a je to zavrnila, ker je bil »popolnoma, popolnoma šokanten«, poroča ladbible.com.