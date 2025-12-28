  • Delo d.o.o.
SVETI VEČER

Božič v vesolju: astronavti krožijo višje, kot leti Božiček

Na Mednarodni vesoljski postaji že 25. praznovanje božiča. Sveti večer poteka podobno kot doma, z dobro hrano in darili.
Razposajeno praznovanje božiča leta 2023. FOTOGRAFIJI: Iss
Razposajeno praznovanje božiča leta 2023. FOTOGRAFIJI: Iss
A. J.
 28. 12. 2025 | 14:35
2:28
A+A-

Božič je res najlepše praznovati doma, toda astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) se trudijo, da bi bilo tudi praznovanje 400 kilometrov nad Zemljo in med potovanjem s hitrostjo 28.000 kilometrov na uro kar se da prijetno. Posadka trenutne odprave šteje 14 članov, ki prihajajo iz Amerike, Rusije, Francije in Japonske. Njihov božič je bil še bolj poseben kot prejšnja praznovanja, saj je zaznamoval četrt stoletja božičnih praznovanj na postaji. In kakšen je božič v vesolju? Ne dosti drugačen kot na Zemlji, zagotavljajo predstavniki ISS.

Na sveti večer si privoščijo posebne obroke, primerne za uživanje v vesolju, a še vedno dovolj podobne zemeljskim. Laboratorij za vesoljske prehranske sisteme v vesoljskem centru Johnson v Houstonu astronavtom Nase pripravi tudi praznične vrečke s hrano, kot so školjke, ostrige, puran, zeleni fižol in prekajeni losos. Posladki so taki, ki lahko dovolj dolgo počakajo v shrambi vesoljske postaje, denimo bomboni, glazura, mandljevo maslo in humus.

Pozdrav planetu Zemlja, vsem našim prijateljem in družini, z odprave 74.

Člani posadke si izmenjajo majhna darila, ki pa se od zemeljskih razlikujejo po tem, da lebdijo v zraku. Vesoljsko postajo vedno tudi okrasijo. Z ljubljenimi se povezujejo prek videoklicev, voščila pa namenijo tudi vsem drugim zemljanom. »Pozdrav planetu Zemlja, vsem našim prijateljem in družini, z odprave 74 na Mednarodni vesoljski postaji, ki leti visoko nad njo. Mislim na vas v tem prazničnem času,« je v tokratnem videoposnetku sporočil poveljnik odprave Mike Fincke, Chris Williams pa je gledalcem razkazal drevesce in nogavice, namenjene darilom, ki so jih razobesili okrog. »Mislim, da bomo krožili nekoliko višje, kot leti Božiček,« se je pošalila Zena Cardman.

Astronavtka Kayla Barron je pred leti na odpravi 66 takole žonglirala z lebdečimi darilci.
Astronavtka Kayla Barron je pred leti na odpravi 66 takole žonglirala z lebdečimi darilci.

Na Mednarodni vesoljski postaji praznujejo božič že 25 let – prva posadka se je na njej nastanila novembra 2000 –, prvo praznovanje božiča v vesolju pa se je zgodilo še prej, in sicer leta 1968 med Nasino misijo Apollo 8 v orbiti okoli Lune.

