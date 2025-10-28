Buči Taylor Swift in Travis Kelce sta se poročili (FOTO)

Četudi je noč čarovnic ameriški praznik, ga iz leta v leto tudi pri nas praznuje vedno več ljudi. Idej, kako v tem času okrasiti domove, vsekakor ne manjka. Kot tudi ne tistih značilnih velikih oranžnih buč, brez katerih si marsikdo ne predstavlja najbolj grozljive noči v letu.

Karrah Youngblood, grafična oblikovalka iz ameriške zvezne države Oklahoma, se je odločila, da jim bo vdihnila prave obraze zvezdnikov. Upodobila je Taylor Swift in sprožila pravi val navdušenja. Pevkini oboževalci so zahtevali še bučo z njenim izbrancem, igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem. »Rekla sem si: 'To je odlična ideja. Poleg tega je čeden.' ... Mislim, da je videti odlično,« je 47-letna Karrah povedala za New York Post.

Buči je objavila na TikToku in zapisala: »Dve moji buči se bosta poročili.« Eden od uporabnikov je stavil, da bosta buči zdržali dlje kot njun resnični zakon. Grafična oblikovalka je septembra že predstavila bučo, na kateri je bila upodobljena pevka Beyonce.

Mama samohranilka svoje stvaritve izdeluje z nožem za rezanje, dletom, z žebljičkom na palcu.

Mama samohranilka, ki svoje svoje stvaritve izdeluje le z nožem za rezanje za 0,82 centa, dletom za 15,17 evra, z žebljičkom na palcu in bučo za 2,95 evra, svoje rezbarije prodaja za kar 927 evrov. Sodeluje s podjetji, kot sta Spotify, za katerega je izrezljala raperko Megan Thee Stallion, in Comic Con, ki je naročilo igralca Williama Shatnerja. »In niti buče jim ni treba poslati. Poslati jim moram le 15- do 30-sekundni videoposnetek,« je povedala.

Za eno bučo porabi uro in pol. Najprej začne oblikovati vzorec v programu Adobe Illustrator, tega nato natisne in prilepi na bučo. Nato z žebljičkom na palcu naredi luknje okoli obrisov, naslednjih 30 minut pa porabi za izrezovanje. »Vsi imamo na obrazu poudarke, sence in srednje tone. In v bistvu obstajajo tri globine buče, do katerih je enostavno dostopati: ali jih prerežemo do konca, ali postrgamo, ali pustimo pri miru,« je razložila. »Preden se prižge luč, je podoba videti kot jokajoča zmešnjava, ko pa svetloba posije skoznjo, postanejo izjemno realistične.«

Karrah sprejema tudi predloge oboževalcev. »Nekdo je prosil za Paris Hilton ... in potem mi je Paris Hilton sledila na TikToku, kar je bilo res kul.«

Najprej tako izreže Taylor Swift in Travisa Kelceja ... FOTO: Tiktok/pumpkinbrains

... ob prižigu luči pa se pokažeta njuni podobi. FOTO: Tiktok/pumpkinbrains

Na buči je upodobila tudi pevca Freddieja Mercuryja. FOTO: Instagram/karrahjo