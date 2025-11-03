  • Delo d.o.o.
NATANČEN VZROK ŠE NI ZNAN

Černobilski psi so modri: »Videti so zelo aktivni in zdravi«

Prostovoljci so naleteli na kosmatince z nenavadno obarvano dlako. Kontaminirano območje je zdaj nekakšen laboratorij za divje živali.
Živali so morda prišle v stik z neko kemikalijo, čeprav natančen vzrok še ni znan. FOTO: Zajem Zaslona X
Živali so morda prišle v stik z neko kemikalijo, čeprav natančen vzrok še ni znan. FOTO: Zajem Zaslona X
I. R.
 3. 11. 2025 | 15:15
3:02
A+A-

Skoraj štiri desetletja po eni največjih jedrskih nesreč v zgodovini je območje okoli černobilske jedrske elektrarne na severu današnje Ukrajine znova v središču pozornosti, tokrat zaradi nenavadnega odkritja. Prostovoljci, ki delajo z živalmi v tako imenovani izključitveni coni, so naleteli na pse z nenavadno obarvano, modro dlako, piše slovaški portal Novy Čas.

Aprila 1986 je v jedrski elektrarni v Černobilu prišlo do eksplozije reaktorja, ki je povzročila ogromen izpust sevanja in prisilno evakuacijo več deset tisoč ljudi. Mesto Pripjat in okolica sta bila zapuščena, narava pa je čez desetletja prevzela nekdanje naselje.

Aprila 1986 je v jedrski elektrarni v Černobilu eksplodiral reaktor. FOTO: Wojtek Laski/Getty Images
Aprila 1986 je v jedrski elektrarni v Černobilu eksplodiral reaktor. FOTO: Wojtek Laski/Getty Images

Danes je območje nekakšen laboratorij za divje živali. Brez prisotnosti ljudi tam živijo različne živalske vrste, ki so se prilagodile specifičnim razmeram. Med njimi so številni potepuški psi, potomci hišnih ljubljenčkov, ki so jih morali njihovi lastniki med nujno evakuacijo zapustiti.

Oktobra 2025 se je v izključitveno cono vrnila ekipa humanitarnih delavcev iz projekta Psi Černobila, ki deluje v okviru neprofitne organizacije Sklad za čisto prihodnost. Njihova naloga je, da vsako leto sterilizirajo, kastrirajo in cepijo pse, ki tam živijo – teh je približno 700. Vendar so tokrat naleteli na prizor, ki jih je presenetil. Med psi, ki so jih srečali, je bilo več osebkov z nenavadno barvo.

Natančen vzrok še ni znan

»Moramo vam povedati o resnično edinstveni izkušnji. Trenutno smo na terenu, lovimo pse za sterilizacijo in naleteli smo na tri pse, ki so bili popolnoma modri. Nismo prepričani, kaj se dogaja. Prebivalci mesta nas sprašujejo, zakaj so psi modri, saj prejšnji teden niso bili. Razloga ne poznamo in jih poskušamo ujeti, da bi ugotovili, kaj se dogaja. Najverjetneje so prišli v stik z neko kemikalijo. Videti so zelo aktivni in zdravi, vendar jih doslej nismo mogli ujeti. Naša ekipa je fotografije posnela oktobra 2025,« so pojasnili.

Po začetnih domnevah so živali morda prišle v stik z neko kemikalijo, čeprav natančen vzrok še ni znan. Strokovnjaki nameravajo pse ujeti in testirati, da bi ugotovili, kaj je povzročilo nenavadno spremembo barve dlake.

Sklad za čisto prihodnost je začel leta 2017 program Psi Černobila, da bi skrbel za potomce živali, ki so po nesreči leta 1986 ostale v izključitvenem območju. Poleg veterinarske oskrbe program zagotavlja tudi hrano in poskuša preprečiti širjenje bolezni med živalmi, ki živijo v tem edinstvenem, a nevarnem okolju, povzema Jutarnji list.

