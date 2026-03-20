TOKIO

Češnjevi cvetovi že navdušujejo

Sezona cvetenja češenj se začne, ko na drevesu pri svetišču Jasukuni zacveti vsaj pet cvetov
Cvetenje vsako leto privabi množice turistov. FOTOGRAFIJI: Issei Kato/Reuters
Ju. P.
 20. 3. 2026 | 14:35
Tokijski meteorologi so v četrtek razglasili začetek priljubljene sezone češnjevih cvetov v japonski prestolnici, medtem ko se prebivalci že pripravljajo na piknike na prostem pod osupljivimi drevesnimi krošnjami. Sezona cvetenja češenj v Tokiu se začne, ko na uradnem vzorčnem drevesu pri svetišču Jasukuni zacveti vsaj pet cvetov. »Danes smo opazili cvetenje češenj vrste somei jošino,« je v težko pričakovani izjavi sporočil tokijski regionalni urad Japonske meteorološke agencije (JMA), pri čemer so se sklicevali na najpogostejšo vrsto češenj.

Aplavz obiskovalcev

Od zgodnjega četrtkovega jutra so lokalne televizije večkrat prikazovale desetine odprtih cvetov na drevesu. Da bi potrdili začetek sezone, sta pred obiskovalce stopila dva uradnika vremenske agencije v oblekah ter teatralno štela in kazala na odprte cvetove. Nato sta skrbno obhodila drevo, si ga ogledala od blizu in se posvetovala pred nacionalnimi mediji ter zbranimi opazovalci. Po nekaj minutah je eden od njiju sporočil, da sta naštela 61 odprtih cvetov. »Tokijske češnje so zacvetele,« je sporočil množici; ta se je odzvala z glasnim aplavzom.

Sezona češenj se je tudi uradno začela.
JMA je sporočila, da so češnje letos zacvetele pet dni pred povprečjem, ki je 24. marca. Na ta dan so češnje zacvetele tudi lani. Do zgodnejšega cvetenja je prišlo zaradi nadpovprečno toplega vremena, ki v Tokiu vztraja od sredine februarja, je za AFP povedal predstavnik agencije. Najzgodnejši zabeležen datum cvetenja češenj v Tokiu je 14. marec, kar se je zgodilo trikrat – v letih 2020, 2021 in 2023, so še pojasnili.

Svet je v konfliktih. Zdaj, ko je prišla pomlad, resnično upam, da se bo vrnil mir.

Eden od obiskovalcev pri svetišču Jasukuni, 30-letni javni uslužbenec Taira Toru, je dejal, da začetek sezone češenj prinaša upanje v času vojn. »To se zgodi vsako leto. Svet je v konfliktih. Zdaj, ko je prišla pomlad, resnično upam, da se bo vrnil mir.«

