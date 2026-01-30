Čudežnemu dveletniku uspel vpis v Guinnessovo knjigo rekordov (FOTO)

Pri komaj dveh letih in 261 dneh je Jude Owens iz Manchestra v Angliji postal najmlajša oseba, ki je dosegla dva rekorda v snookerju, so v izjavi, objavljeni v torek, zapisali pri Guinnessovi knjigi rekordov. Fantiču je uspelo z enim samim udarcem bele krogle spraviti dve barvasti krogli v dve različni luknji. Pri dveh letih in 302 dneh je postal tudi najmlajša oseba, ki je izvedla udarec, pri katerem se za spravilo ciljne krogle v luknjo uporablja odbijanje od roba biljardne mize. Judov oče Luke Owens je sinov talent za snooker, ki je različica biljarda, prepoznal takoj, ko mu je pri dveh letih in pol kupil pomanjšano mizo za snooker in je malček udaril prvo kroglo. »Talent sem prepoznal že, ko je dal biljardno palico med prste,« je razkril ponosni očka. Sinka ni učil, kako naj drži palico ali na kakšne načine naj udarja žogico, ampak je malček sam spoznal, kako naj kaj stori.

»Sprva je bilo težko. Povsod smo morali uporabljati barske stole,« je še pojasnil Luke Owens. »A na koncu se je za najbolj praktičnega izkazal stol iz kuhinje, ki ga sedaj nosimo s seboj in uporabljamo za igranje snookerja.«

Jude je našel izvirne načine igranja snookerja.

Fantič se je že naučil naprednih tehnik in je najmlajša znana oseba, ki si je zagotovila sponzorstvo. Poleg tega je lani nastopil kot poseben igralec na prvenstvu Združenega kraljestva v snookerju. »Jude je v zelo kratkem času dosegel zelo veliko,« še pravi njegov oče, ki je s posnetki na TikToku in Instagramu, kjer ima Jude svoj profil, najprej ustvarjal družinski arhiv, a so se hitro razširili in postali pravi viralni hit. Eden izmed prvih videoposnetkov je dosegel več kot milijon ogledov, gledalci pa so bili navdušeni nad Judovim naravnim talentom in očitno ljubeznijo do igre.

Pomaga si s kuhinjskim stolom.