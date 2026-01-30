  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETOVNI REKORDER

Čudežnemu dveletniku uspel vpis v Guinnessovo knjigo rekordov (FOTO)

Pri snookerju je z enim udarcem dve krogli spravil v dve luknji.
Jude Owens s priznanjema Guinnessove knjige rekordov FOTOGRAFIJE: Guinnessova Knjiga Rekordov

Jude Owens s priznanjema Guinnessove knjige rekordov FOTOGRAFIJE: Guinnessova Knjiga Rekordov

Jude je našel izvirne načine igranja snookerja.

Jude je našel izvirne načine igranja snookerja.

Pomaga si s kuhinjskim stolom.

Pomaga si s kuhinjskim stolom.

Jude Owens s priznanjema Guinnessove knjige rekordov FOTOGRAFIJE: Guinnessova Knjiga Rekordov
Jude je našel izvirne načine igranja snookerja.
Pomaga si s kuhinjskim stolom.
S. F.
 30. 1. 2026 | 17:17
2:03
A+A-

Pri komaj dveh letih in 261 dneh je Jude Owens iz Manchestra v Angliji postal najmlajša oseba, ki je dosegla dva rekorda v snookerju, so v izjavi, objavljeni v torek, zapisali pri Guinnessovi knjigi rekordov. Fantiču je uspelo z enim samim udarcem bele krogle spraviti dve barvasti krogli v dve različni luknji. Pri dveh letih in 302 dneh je postal tudi najmlajša oseba, ki je izvedla udarec, pri katerem se za spravilo ciljne krogle v luknjo uporablja odbijanje od roba biljardne mize. Judov oče Luke Owens je sinov talent za snooker, ki je različica biljarda, prepoznal takoj, ko mu je pri dveh letih in pol kupil pomanjšano mizo za snooker in je malček udaril prvo kroglo. »Talent sem prepoznal že, ko je dal biljardno palico med prste,« je razkril ponosni očka. Sinka ni učil, kako naj drži palico ali na kakšne načine naj udarja žogico, ampak je malček sam spoznal, kako naj kaj stori.

»Sprva je bilo težko. Povsod smo morali uporabljati barske stole,« je še pojasnil Luke Owens. »A na koncu se je za najbolj praktičnega izkazal stol iz kuhinje, ki ga sedaj nosimo s seboj in uporabljamo za igranje snookerja.«

Jude je našel izvirne načine igranja snookerja.
Jude je našel izvirne načine igranja snookerja.

Fantič se je že naučil naprednih tehnik in je najmlajša znana oseba, ki si je zagotovila sponzorstvo. Poleg tega je lani nastopil kot poseben igralec na prvenstvu Združenega kraljestva v snookerju. »Jude je v zelo kratkem času dosegel zelo veliko,« še pravi njegov oče, ki je s posnetki na TikToku in Instagramu, kjer ima Jude svoj profil, najprej ustvarjal družinski arhiv, a so se hitro razširili in postali pravi viralni hit. Eden izmed prvih videoposnetkov je dosegel več kot milijon ogledov, gledalci pa so bili navdušeni nad Judovim naravnim talentom in očitno ljubeznijo do igre.

Pomaga si s kuhinjskim stolom.
Pomaga si s kuhinjskim stolom.

Jude je najmlajša znana oseba, ki si je zagotovila sponzorstvo.

Več iz teme

Jude OwensSnookerrekordGuinessova knjiga rekordovdvoletnikčudežni deček
ZADNJE NOVICE
17:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMILCI NA DELU

Vlomilski pohod po Vipavski dolini: razdejanje v hiši, trgovini in trafiki

Policija poziva občane k večji previdnosti.
30. 1. 2026 | 17:21
17:17
Bulvar  |  Zanimivosti
SVETOVNI REKORDER

Čudežnemu dveletniku uspel vpis v Guinnessovo knjigo rekordov (FOTO)

Pri snookerju je z enim udarcem dve krogli spravil v dve luknji.
30. 1. 2026 | 17:17
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: v nedeljo pa nas čaka malce napornejša polna luna (Suzy)

Najbolj stresen dan tedna pa bo četrtek, ko bosta Merkur in Uran v kvadratu.
30. 1. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Poklon Valentinu

Ko s slogom oblačenja počastimo nedavno preminulega modnega genija, v resnici častimo najlepše plati ženstvenosti.
Ajda Janovsky30. 1. 2026 | 17:00
16:31
Lifestyle  |  Izlet
IZ POLTEME ZASIJEJO PODOBE

Sveti Primož nad Kamnikom je priljubljena izletniška točka (FOTO)

Cerkvici vidimo že s precejšne razdalje.
30. 1. 2026 | 16:31
16:26
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA PREVOZOV

To prihaja v Maribor, kaj bodo rekli taksisti?

V Sloveniji Uber deluje kot partner tradicionalnim taksistom.
30. 1. 2026 | 16:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki