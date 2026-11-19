V stari omari stanovanja na Manhattnu, za kopico krznenih plaščev, se je desetletja skrivala več milijonov vredna umetnina: sliko Near Abiquiu, New Mexico I ameriške slikarke Georgie O'Keeffe so na nedavni dražbi pri avkcijski hiši Christie's v New Yorku prodali za 4,5 milijona evrov.

Zgodba o njenem odkritju je filmska. Mojstrovina je bila namreč dragoceno darilo ob zaključku magistrskega študija, ki ga je lastnica stanovanja prejela v 60. letih prejšnjega stoletja. Njena mama jo je leta 1963 kupila za takratnih 3800 dolarjev oziroma današnjih 38.000 evrov. Obdarjenka, uslužbenka ameriške diplomatske službe, popotnica in vrhunska igralka bridža, je bila nad darilom navdušena in ga je najprej razstavila v svojem domovanju, pozneje pa jo je zaradi strahu, da bi pritegnila preveč pozornosti obiskovalcev, spravila v omaro. In tam je tudi ostala. Njena nečakinja je za dragoceno sliko izvedela šele leta 2022, ko je pomagala pospravljati tetino newyorško stanovanje; 98-letnica se je takrat odpravljala v hospic, nečakinji pa je naročila, naj mojstrovino poišče in dobro skrije. Nekaj tednov po selitvi je umrla, njena nečakinja pa se je odločila sliko prodati.

4,5 MILIJONA je iztržila slika.

Umetnina iz leta 1930 prikazuje pokrajino v Novi Mehiki, ki je pomembno zaznamovala slikarkino ustvarjanje. Kot je O'Keeffova rada poudarjala, je bila to dežela, njej pisana na kožo; tam je preživela drugo polovico svojega življenja, umrla je v Santa Feju. Prodana slika je velika približno 25 x 61 centimetrov, prikazuje pa gorski vrh Lobo Peak. Odkrita slika naj bi bila prva od treh različic istega motiva; druga je danes razstavljena v znamenitem newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti, tretja pa je bila dolgo del zbirke slovite rodbine Rockefeller, vse do leta 2018, ko so jo na dražbi prodali anonimnežu za osem milijonov evrov.

Near Abiquiu, New Mexico I ima zdaj novega lastnika. FOTO: georgiaokeeffe.net

Slika je bila shranjena v izvirni leseni embalaži, na hrbtni strani mojstrovine pa je tudi značilen podpis avtorice, zvezda z njenimi začetnicami. Strokovnjaki avkcijske hiše Christie's so pristnost hitro potrdili, slika pa je bila pred dražbo prvič po 40 letih znova tudi na ogled javnosti.