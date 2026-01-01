Da so Slovenijo na Evroviziji zamenjali z državo, ki sploh ni nastopala, vam je vzelo dih

Leto 2025 je v rubriki Bizarno postreglo z vsem, kar bralce drži prikovane na zaslon: od šokantnih spodrsljajev na Evroviziji in posnetkov, ki so razburili sosede, do zgodb o življenju pri –50 °C, “klinični smrti” med operacijo in celo datumu, ko naj bi se svet končal. Nekatere teme so ljudi nasmejale, druge zgrozile, tretje pa pustile z večnim vprašanjem: kaj se dogaja s svetom?

Ameriška turistka se je na Hrvaškem posnela, kako po stopnicah “meče” kovček, zraven pa pripisala: »Hrvaške stopnice niso šala.« Posnetek je sprožil pogrom in nabral milijone ogledov.

Fotografija šolskega kosila je zakrožila po družbenih omrežjih in dvignila obrvi: Mnogi so zapisali, da so ob pogledu na “skromen krožnik” izgubili tek. Članek je odprl tudi prostor za mnenja bralcev.

Lastnica turistične namestitve je posnela, kaj jo je pričakalo po odhodu gostov - umazan kuhinjski pult, ostanki hrane in nepomita posoda. Sledilce je naravnost vprašala: »Se vam to zdi normalno?«

Astronomi so opazovali telo 3I/ATLAS, potem pa je astrofizik Avi Loeb trdil, da ne gre za komet, ampak za “vesoljsko ladjo” oddaljene civilizacije. Po zapisu naj bi se objekt približal decembra, Loeb pa je omenjal tudi hipotezo “temnega gozda”.

Za nekoga nočna mora, za njiju življenje. Desiree in Christopher pričakujeta 20. otroka.Oona naj bi rodila devetega, ki ga bo dobila z njim, njuna “sestavljena” družina pa je že zdaj neverjetno številčna.

Dvajsetletni James Clarkson je zadel 7,533.329 funtov (9,1 milijona evrov) – a namesto da bi “izginil” z zemljevida, se je po enem dnevu slavja vrnil v službo in šel z očetom popravljat odtoke.

V članku je izpostavljena napoved avstrijskega znanstvenika Heinza von Foersterja in njegova “enačba sodnega dne”: konec naj bi prišel pri letu “2026,9”, kar je preračunano v 13. november 2026. V ozadju je ideja “demografske singularnosti” in pritisk rasti prebivalstva.

Mike McKinzie iz Kalifornije je med operacijo slepiča doživel zaplet, srce mu je prenehalo biti in zdravniki so ga oživljali. Sam trdi, da je v času “klinične smrti” videl Jezusa in nebesa.

Jakutsk, mesto na permafrostu, kjer temperature pozimi redno padejo pod –40 °C in tudi do –50 °C, ima več kot 300.000 prebivalcev. Video razkrije vsakdan: prilagojene stavbe, več vrat pri vhodu, skromno, a domače bivalno okolje in mraz, ki “reže” v kosti.

Najbolj klikano: ko so gledalci po prvem polfinalu želeli glasovati prek uradne strani, jih je pričakalo obvestilo za Slovenijo nad njim pa slovaška zastava. Članek je seveda opozoril, da Slovenijo in Slovaško pogosto zamenjujejo, a tak spodrsljaj pri tako velikem dogodku še vedno malce “boli”.