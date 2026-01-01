  • Delo d.o.o.
DESET NAJBOLJ BRANIH

Da so Slovenijo na Evroviziji zamenjali z državo, ki sploh ni nastopala, vam je vzelo dih

Teh 10 bizarnih zgodb je leta 2025 najbolj potegnilo bralce.
FOTO: Leonhard Foeger Reuters
FOTO: Leonhard Foeger Reuters
S. N.
 1. 1. 2026 | 15:00
4:11
A+A-

Leto 2025 je v rubriki Bizarno postreglo z vsem, kar bralce drži prikovane na zaslon: od šokantnih spodrsljajev na Evroviziji in posnetkov, ki so razburili sosede, do zgodb o življenju pri –50 °C, “klinični smrti” med operacijo in celo datumu, ko naj bi se svet končal. Nekatere teme so ljudi nasmejale, druge zgrozile, tretje pa pustile z večnim vprašanjem: kaj se dogaja s svetom?

10) »In potem se sprašujejo, zakaj Hrvati ne prenesejo turistov«. Poglejte, zakaj so pobesneli 

Ameriška turistka se je na Hrvaškem posnela, kako po stopnicah “meče” kovček, zraven pa pripisala: »Hrvaške stopnice niso šala.« Posnetek je sprožil pogrom in nabral milijone ogledov.

9) Kosilo slovenskih učencev šokiralo Balkan, to pa menijo bralci Slovenskih novic

Fotografija šolskega kosila je zakrožila po družbenih omrežjih in dvignila obrvi: Mnogi so zapisali, da so ob pogledu na “skromen krožnik” izgubili tek. Članek je odprl tudi prostor za mnenja bralcev. 

8) Maja pokazala, kakšen kaos so ji v apartmaju za seboj pustili gostje 

Lastnica turistične namestitve je posnela, kaj jo je pričakalo po odhodu gostov - umazan kuhinjski pult, ostanki hrane in nepomita posoda. Sledilce je naravnost vprašala: »Se vam to zdi normalno?«

7) Znanstvenik s Harvarda šokiral: »Ne bliža se nam komet, ampak vesoljska ladja«

Astronomi so opazovali telo 3I/ATLAS, potem pa je astrofizik Avi Loeb trdil, da ne gre za komet, ampak za “vesoljsko ladjo” oddaljene civilizacije. Po zapisu naj bi se objekt približal decembra, Loeb pa je omenjal tudi hipotezo “temnega gozda”. 

6) Zakonca pričakujeta svojega 20. otroka: Ljudje nas obsojajo, a mi obožujemo kaos

Za nekoga nočna mora, za njiju življenje. Desiree in Christopher pričakujeta 20. otroka.Oona naj bi rodila devetega, ki ga bo dobila z njim, njuna “sestavljena” družina pa je že zdaj neverjetno številčna.

5) Zadel 9,1 milijona, a ne bo pustil službe

Dvajsetletni James Clarkson je zadel 7,533.329 funtov (9,1 milijona evrov) – a namesto da bi “izginil” z zemljevida, se je po enem dnevu slavja vrnil v službo in šel z očetom popravljat odtoke. 

4) Napovedal, kdaj se bo svet končal in določil točen datum v letu 2026

V članku je izpostavljena napoved avstrijskega znanstvenika Heinza von Foersterja in njegova “enačba sodnega dne”: konec naj bi prišel pri letu “2026,9”, kar je preračunano v 13. november 2026. V ozadju je ideja “demografske singularnosti” in pritisk rasti prebivalstva. 

3) Umrl za 45 minut med operacijo – zdaj razkriva, kaj je videl: vsi so ostali brez besed

Mike McKinzie iz Kalifornije je med operacijo slepiča doživel zaplet, srce mu je prenehalo biti in zdravniki so ga oživljali. Sam trdi, da je v času “klinične smrti” videl Jezusa in nebesa. 

2) Tako živijo v najhladnejšem mestu na svetu: trojna vrata, hiše na kolih in mraz do –50 °C

Jakutsk, mesto na permafrostu, kjer temperature pozimi redno padejo pod –40 °C in tudi do –50 °C, ima več kot 300.000 prebivalcev. Video razkrije vsakdan: prilagojene stavbe, več vrat pri vhodu, skromno, a domače bivalno okolje  in mraz, ki “reže” v kosti. 

1) Škandal za Slovenijo na Evroviziji: zamenjali so nas z državo, ki sploh ne nastopa 

Najbolj klikano: ko so gledalci po prvem polfinalu želeli glasovati prek uradne strani, jih je pričakalo obvestilo za Slovenijo nad njim pa slovaška zastava. Članek je seveda opozoril, da Slovenijo in Slovaško pogosto zamenjujejo, a tak spodrsljaj pri tako velikem dogodku še vedno malce “boli”.

15:31
Novice  |  Slovenija
UKC LJUBLJANA

Silvestrska noč v znamenju petard: mladoletniki brez prstov, številne opekline in zlomljene kosti

Silvestrsko noč je zaznamovalo povečano število opitih, med katerimi so izstopali mladoletni.
1. 1. 2026 | 15:31
15:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REKREACIJA IN GIBANJE

Ostanite mladostni z vadbo moči

Ameriška študija je pokazala, da je dvigovanje uteži povezano z nižjo biološko starostjo.
1. 1. 2026 | 15:20
15:00
Bulvar  |  Zanimivosti
DESET NAJBOLJ BRANIH

Da so Slovenijo na Evroviziji zamenjali z državo, ki sploh ni nastopala, vam je vzelo dih

Teh 10 bizarnih zgodb je leta 2025 najbolj potegnilo bralce.
1. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Kaj se zgodi s telesom, če 30 dni ne pijemo alkohola? Rezultati presenetijo tudi zdravnike

Mesec dni brez alkohola se morda zdi majhna sprememba, a telo jo zazna zelo hitro.
Miroslav Cvjetičanin1. 1. 2026 | 15:00
14:56
Novice  |  Slovenija
POLITIKA

Karl Erjavec: »Robert Golob je izredno neodgovorna oseba!« (VIDEO)

Nekdanji minister brez olepševanja kritizira delo aktualne vlade in opozarja na posledice, ki čakajo državo.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 14:56
14:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Pirotehnika zahtevala dve smrtni žrtvi, umrla 18-letnika

V dveh ločenih incidentih na različnih krajih sta sprožila pirotehnične naprave, ki sta jih izdelala sama.
1. 1. 2026 | 14:18

