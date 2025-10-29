Danes na Zemlji pristali vesoljci?! Znanstvenik s Harvarda: Opazovali nas bodo

Vesoljski objekt z oznako 3I/ATLAS, ki ga nekateri imenujejo kar »vesoljska ladja tujcev«, danes (29. oktobra) prehaja v bližini Zemlje in že mesece buri domišljijo znanstvenikov. Med tistimi, ki verjamejo, da bi lahko šlo za nekaj več kot le komet, je tudi znani harvardski fizik Avi Loeb, ki opozarja, da bi objekt lahko bil celo umetnega izvora – nekakšen zunajzemeljski artefakt.

Komet, asteroid ali nekaj povsem drugega?

Ko so teleskopi prvič zaznali 3I/ATLAS, so astronomi menili, da gre za komet. A hitro se je izkazalo, da se ne obnaša kot običajni kometi. Slike vesoljskega teleskopa Hubble so pokazale nenavadno »protirepno« strukturo – curek delcev, ki ni letel stran od Sonca, temveč proti njemu. Tak pojav je med kometi izjemno redek in je sprožil številne razprave.

Novejša opazovanja z Nordijskega optičnega teleskopa na Kanarskih otokih so potrdila, da je ta rep v zadnjih mesecih izginil, kar dodatno povečuje uganko okoli izvora objekta.

NASA: »Ni nevarnosti« – Loeb: »Nikoli ne veš«

Medtem ko pri Nasi zatrjujejo, da bo 3I/ATLAS mirno obšel naš planet, profesor Loeb opozarja, da bi bilo »pametno ostati pozoren«. V šali je za znanstveno oddajo igralke in voditeljice Mayim Bialik dejal: »Če nameravate na dopust, ga raje vzemite pred 29. oktobrom. Kdo ve, kaj se bo zgodilo!«

Čeprav so mnogi znanstveniki skeptični do njegovih trditev, Loeb vztraja, da bi objekt lahko bil umetno ustvarjen – morda celo sonda napredne civilizacije, ki želi raziskovati naš planet.

»Ne bodo nas napadli, temveč opazovali«

Po njegovem mnenju ni razloga za paniko. »Če so ti obiskovalci resnični, so verjetno tehnološko nepredstavljivo napredni, zato se z nami ne bi obremenjevali. Morda jih zanimamo zgolj kot vrsta – kot radovednost,« je dejal Loeb. Dodal je, da bi lahko bil to naš prvi stik z visoko razvito civilizacijo, ki bi nam morda pomagala razumeti prihodnje tehnologije. »To vidim kot priložnost, ne grožnjo,« je zaključil fizik.

Čeprav je večina znanstvene skupnosti prepričana, da gre le za nenavaden, a naraven vesoljski objekt, pa 3I/ATLAS dokazuje, kako hitro lahko skrivnosti vesolja prebudijo našo domišljijo – in vprašanje, ali smo v vesolju res sami, ostaja.