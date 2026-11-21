Ameriški tožilci so vložili obtožnico proti 48-letnemu Ircu Daithíju Ó Corráinu, znanemu tudi kot David Curran, ki naj bi aprila na letališču Shannon na zahodu Irske popolnoma uničil transportno letalo C-130 Hercules ameriške letalske nacionalne garde. Škodo na letalu, ki se ne bo več moglo vrniti v aktivno službo, ocenjujejo na približno 60 milijonov dolarjev oziroma okrog 55 milijonov evrov. Za uničenje državne lastnine mu v ZDA grozi do deset let zapora, vendar trenutno ni v ameriškem priporu, prav tako pa ni znano, ali ima zagovornika.

Po navedbah iz sodnih dokumentov, ki so jih v torek razkrili tožilci v New Yorku, je moški iz mesta Cork napad 11. aprila 2026 načrtoval več mesecev. Preučil je zgradbo letala in si priskrbel orodje ter materiale, s katerimi bi povzročil čim večjo škodo. Na vzletno ploščad se je prikradel neopaženo, zlomil ključavnico letala, ki bi sicer moralo na pot na vojaško nalogo v tretjo državo, nato pa vrata zavaroval s trakovi in prekril okna, da bi si zagotovil več ur nemotenega dela.

V notranjosti je prerezal snope žic in hidravlične napeljave, stisnil cev za tekoči kisik, prebodel zračne kanale in razbil vse merilnike v pilotski kabini. S sekiro je preluknjal trup letala, v rezervoar za gorivo pa nasul kroglične ležaje. Uporabil je tudi galij, kovino, ki razjeda aluminij in jeklo. Preiskovalci so poudarili, da je pri tem ravnal zelo premišljeno, saj se je izognil napeljavi, katere poškodba bi lahko sprožila močno eksplozijo. Pomočnik direktorja preiskovalnega urada FBI James Barnacle Jr. je dejanje označil za nameren napad, ki je ogrozil ameriško nacionalno varnost in ključne vojaške operacije.

Poteza proti ameriško-izraelski vojni?

Osumljenca je na koncu odkrilo letališko osebje in ga posnelo, ko je stal na vrhu letala. Irska policija ga je na kraju dogodka prijela in ga že obtožila povzročitve materialne škode. Njegovi podporniki so na spletu zagnali akcijo zbiranja sredstev, v kateri ga opisujejo kot neodvisnega mirovnega aktivista. Po njihovih navedbah naj bi šlo za protest proti ameriško-izraelski vojni proti Iranu in dogajanju v Gazi.

Letališče Shannon je sicer pomembno vozlišče za prevoz ameriških vojakov in vojaške opreme, zato je pogosto prizorišče mirovnih shodov in protestov, septembra pa ga je ob obisku na Irskem uporabil tudi predsednik Donald Trump. Ameriški tožilci so spomnili, da to ni bil prvi tovrstni vdor na območje letališča. Maja 2025 so tako prijeli tri osebe, ki so s kombijem zapeljale skozi varovalno ograjo, še isti mesec pa so protestniki eno od ameriških letal popršili z barvo in ga začasno onesposobili.