  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURČIJA

Debela snežna odeja prekrila krave na paši (FOTO)

V Kastamonu v Turčiji je zapadlo meter in pol snega.Živina, ki se je pasla zunaj, se je morala znajti sama
Manj idilična plat obilnega sneženja FOTO: Profimedia

Manj idilična plat obilnega sneženja FOTO: Profimedia

Manjše zgradbe so bile popolnoma zakopane v sneg. FOTO: Profimedia

Manjše zgradbe so bile popolnoma zakopane v sneg. FOTO: Profimedia

Kravam se je mudilo v hlev. FOTO: Haberler

Kravam se je mudilo v hlev. FOTO: Haberler

Manj idilična plat obilnega sneženja FOTO: Profimedia
Manjše zgradbe so bile popolnoma zakopane v sneg. FOTO: Profimedia
Kravam se je mudilo v hlev. FOTO: Haberler
A. J.
 9. 1. 2026 | 14:35
2:12
A+A-

V turškem kraju Kastamon so ta teden doživeli pravo zimsko pravljico – takšno, kot jo običajno vidimo v filmih. Zapadlo je kar meter in pol snega, ponekod tudi dva, bela odeja pa je prekrila strehe, ulice in tudi poti do okoliških vasi. Mesto je za hip upočasnilo korak, a otroci so v tem videli samo eno: priložnost, ki je ne dobiš vsak dan!

Po poročanju lokalnih medijev se je hitro slišalo veselje na vsakem vogalu. Kepe so letele, sani so drsele, snežaki so rasli kot gobe po dežju – ali bolje rečeno: po snegu. In ko so ugotovili, da imajo pred nosom dovolj materiala za pravo zimsko zabavišče, so šli še korak dlje. Smučišča in sankališča so začeli urejati kar tam, kjer običajno vozijo avtomobili. Sredi ulice so nastale proge, na katerih je bilo smeha, kot da so odprli zimski park.

Eden od otrok, ki so se spuščali po takšnem mestnem smučišču, je navdušeno razložil, kako so se dela lotili povsem profesionalno – po svoje, seveda: »Luknje smo poravnali. Sneg smo metali od zgoraj na tla, nato pa smo ga zgladili z drsenjem. Zdaj se zabavamo.«

328 cest je bilo neprevoznih

Seveda niso vsi prebivalci območja tako navdušeni. Odraslim je sneg prinesel več dela, saj je zaprtje cest na tem območju – zaradi snega je bilo neprevoznih kar 328 – močno otežilo vsakdanja opravila, poleg tega je bila motena preskrba z vodo. A tudi tu je narava poskrbela za prizore, ki so mnogim ogreli srce; splet so namreč preplavile fotografije krav, ki so se z vso odločnostjo prebijale skozi belo odejo. Malo nerodno, malo trmasto, a neverjetno simpatično: kot da bi rade dokazale, da jih ne more ustaviti prav nič, niti snežna stena.

Manjše zgradbe so bile popolnoma zakopane v sneg. FOTO: Profimedia
Manjše zgradbe so bile popolnoma zakopane v sneg. FOTO: Profimedia
Kravam se je mudilo v hlev. FOTO: Haberler
Kravam se je mudilo v hlev. FOTO: Haberler

V Kastamonu so težav s snegom in mrazom sicer vajeni. Že decembra so zaradi snega in mraza zaprli šole.

Več iz teme

snegzimaTurčija
ZADNJE NOVICE
17:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZILO DODOBRA UNIČENO

Na Celovški cesti počilo: led in žled terjata davek na cesti (FOTO)

Vozilo je trčilo v drog s semaforjem in je dodobra uničeno. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja pred poledico.
9. 1. 2026 | 17:14
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Trma, drama in zapravljanje? Teden bo zahteven (Suzy)

Četrtek prinaša presenečenje.
9. 1. 2026 | 17:00
16:48
Bulvar  |  Tuji trači
IZGOVORJAVA

Barron se sramuje slovenskega naglasa, Melaniji in njeni sevniški družini je strl srce

Mladi Barron bi rad zvenel bolj ameriško, slovenski naglas, ki sta mu ga privzgojila stara starša, ga bolj kot ne ovira.
9. 1. 2026 | 16:48
16:45
Novice  |  Slovenija
RAZBOJNIŠTVO

Česar rokovnjači niso imeli, so jemali drugim

Rokovnjače je zaradi razbojništva večina obsojala, nekateri pa so jih imeli za čistilce družbe
Primož Hieng9. 1. 2026 | 16:45
16:26
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Miro Pušnik

Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Umrl je v 63. letu starosti.
9. 1. 2026 | 16:26
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT V SREDNJI ŠOLI

Nove podrobnosti napada v Murski Soboti: osumljeni naj bi imel seznam potencialnih tarč

Po doslej znanih okoliščinah med vpletenima ni bilo zaznanih napetosti ali predhodnih konfliktov. Šola in pristojne institucije načrtujejo celostno pomoč prizadetim.
Kaja Grozina9. 1. 2026 | 16:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki