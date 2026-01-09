Debela snežna odeja prekrila krave na paši (FOTO)

V turškem kraju Kastamon so ta teden doživeli pravo zimsko pravljico – takšno, kot jo običajno vidimo v filmih. Zapadlo je kar meter in pol snega, ponekod tudi dva, bela odeja pa je prekrila strehe, ulice in tudi poti do okoliških vasi. Mesto je za hip upočasnilo korak, a otroci so v tem videli samo eno: priložnost, ki je ne dobiš vsak dan!

Po poročanju lokalnih medijev se je hitro slišalo veselje na vsakem vogalu. Kepe so letele, sani so drsele, snežaki so rasli kot gobe po dežju – ali bolje rečeno: po snegu. In ko so ugotovili, da imajo pred nosom dovolj materiala za pravo zimsko zabavišče, so šli še korak dlje. Smučišča in sankališča so začeli urejati kar tam, kjer običajno vozijo avtomobili. Sredi ulice so nastale proge, na katerih je bilo smeha, kot da so odprli zimski park.

Eden od otrok, ki so se spuščali po takšnem mestnem smučišču, je navdušeno razložil, kako so se dela lotili povsem profesionalno – po svoje, seveda: »Luknje smo poravnali. Sneg smo metali od zgoraj na tla, nato pa smo ga zgladili z drsenjem. Zdaj se zabavamo.«

328 cest je bilo neprevoznih

Seveda niso vsi prebivalci območja tako navdušeni. Odraslim je sneg prinesel več dela, saj je zaprtje cest na tem območju – zaradi snega je bilo neprevoznih kar 328 – močno otežilo vsakdanja opravila, poleg tega je bila motena preskrba z vodo. A tudi tu je narava poskrbela za prizore, ki so mnogim ogreli srce; splet so namreč preplavile fotografije krav, ki so se z vso odločnostjo prebijale skozi belo odejo. Malo nerodno, malo trmasto, a neverjetno simpatično: kot da bi rade dokazale, da jih ne more ustaviti prav nič, niti snežna stena.

Manjše zgradbe so bile popolnoma zakopane v sneg. FOTO: Profimedia

Kravam se je mudilo v hlev. FOTO: Haberler

V Kastamonu so težav s snegom in mrazom sicer vajeni. Že decembra so zaradi snega in mraza zaprli šole.