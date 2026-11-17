Deklica iz kraja Sant Cugat del Vallès v Španiji, nedaleč od Barcelone, je med obiskom plaže našla nenavaden kamen in ga kot spominek odnesla domov. Družina sprva ni posumila, da bi bilo z njim kar koli narobe. Predmet je bil na videz povsem običajen, zato je skoraj leto dni ležal v njihovem domu. Nato pa se je začel postopoma krušiti in razpadati. Ko si ga je dekličina mama pobliže ogledala, je doživela šok: v njegovi notranjosti se je skrivala ročna bomba!

Ko je mama nevarno najdbo odkrila, je takoj poklicala številko za klic v sili 112 in obvestila pristojne službe, poroča španski portal 20minutos. Kot so pozneje pojasnili katalonski policisti, je bil eksplozivni predmet prekrit s plastjo apnenca in drobnimi kamenčki, zaradi česar je bil na prvi pogled podoben navadni, nekoliko nepravilni skali. Prav zato deklica ob najdbi na plaži ni mogla vedeti, da domov prinaša nekaj tako nevarnega. Sčasoma je zunanja plast začela razpadati, v notranjosti pa se je pokazala ročna bomba. Po prvih ocenah policije bi lahko šlo za eksplozivno sredstvo iz španske državljanske vojne, ki je v Španiji potekala med letoma 1936 in 1939.

Na naslov družine so po prijavi prispeli pripadniki enote TEDAX-NRBQ, specializirane enote katalonske policije Mossos d'Esquadra za odkrivanje in odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Nevarni predmet so prevzeli in ga varno odstranili. Policija je o dogodku obvestila tudi javnost na družbenih omrežjih. Ob tem je spomnila, da se na območju Katalonije še vedno pojavljajo eksplozivna sredstva iz preteklih vojn, poroča Slobodna Dalmacija.

V Kataloniji v 12 letih odkrili več kot 8000 eksplozivnih sredstev

Primer deklice, ki je domov prinesla bombo, ni osamljen. Katalonija je namreč območje, na katerem je zaradi številnih zgodovinskih spopadov še vedno mogoče naleteti na neeksplodirana ubojna sredstva. Po podatkih katalonske policije, objavljenih leta 2024, so pripadniki specializirane enote TEDAX med letoma 2012 in 2024 odkrili kar 8273 eksplozivnih sredstev, povezanih s preteklimi vojnami in oboroženimi spopadi.

Med najdbami je bilo 2081 topniških izstrelkov, 100 letalskih bomb, 2110 ročnih bomb, 3491 minometnih granat, 26 puškomitraljeških oziroma puškinih granat, 237 vžigalnikov, 189 raket in šest min. Največ najdb je povezanih s špansko državljansko vojno, vendar eksplozivna sredstva izvirajo tudi iz drugih zgodovinskih spopadov, med njimi vojn za špansko nasledstvo, Napoleonove invazije in karlističnih vojn. V istem 12-letnem obdobju so policisti nadzorovano uničili še 6923 eksplozivnih sredstev.

Stare bombe so lahko nevarne tudi desetletja pozneje

Čeprav lahko eksplozivno sredstvo po desetletjih v zemlji, pesku ali vodi deluje kot navaden kos kovine ali kamna, to še ne pomeni, da je nenevarno. Njegovo stanje je odvisno od številnih dejavnikov, med drugim od materiala, iz katerega je izdelano, načina shranjevanja in vplivov okolja.

Prav zato policisti opozarjajo, naj ljudje sumljivih predmetov nikoli ne pobirajo, premikajo ali poskušajo odpirati. Tudi če je predmet videti star, zarjavel ali poškodovan, lahko še vedno predstavlja resno nevarnost. V primeru takšne najdbe se je treba od njega oddaljiti, preprečiti dostop drugim ljudem in poklicati številko za klic v sili 112. Dekličina družina je imela v tem primeru veliko srečo. Nevarni predmet je bil skoraj leto dni v njihovem domu, ne da bi se zgodila nesreča. Šele ko je začel razpadati, so odkrili, kaj se v resnici skriva v njem.