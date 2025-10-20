Deklica zagozdila v sušilnem stroju, posredovati morali gasilci

Gasilci v Mödlingu, predmestju avstrijske prestolnice Dunaj, so morali v petek zvečer iz sušilnega stroja reševati 13-letno deklico. Potem ko je splezala vanj, se iz njega ni mogla več izvleči. Vodja intervencije Peter Kolar je za avstrijski ORF opisal, da je, ko so prišli na kraj dogodka, »iz sušilnega stroja štrlela le njena glava, oče pa jo je držal«.

Pri reševanju, ki je trajalo vse do sobotnih jutranjih ur, so si morali pomagati s tehnično opremo. Zakaj se je 13-letnica odločila, da spleza v sušilni stroj, ni znano. Kot tudi ne, koliko časa je bila v njem. Ko je bila končno na varnem, je tožila o bolečinah v roki, rami in predelu trebuha.