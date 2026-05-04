  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA ZVEZDA

Delfin Mimmo plava med gondolami v Benetkah

Benetke se lahko v zadnjem obdobju pohvalijo z novo zvezdo. Velika pliskavka že eno leto vztraja med prometom in hrupom.
Radovedni delfin se pogosto približa plovilom. FOTOGRAFIJI: Vene
Radovedni delfin se pogosto približa plovilom. FOTOGRAFIJI: Vene
A. J.
 4. 5. 2026 | 14:35
2:22
A+A-

Kdor se je v zadnjem času prevažal z gondolo ali vodnim taksijem v Benetkah, se je morda od blizu seznanil s tamkajšnjim nenavadnim prebivalcem, delfinom po imenu Mimmo. Gre za veliko pliskavko, ki so jo v Beneški laguni opazili lani poleti, od jeseni pa se tam zadržuje vse pogosteje. Še posebej pogosto ga vidijo v znamenitem bazenu pri Trgu sv. Marka.

Čeprav gre za eno najbolj prometnih in hrupnih vodnih območij v Benetkah, strokovnjaki za zdaj pri njej niso zaznali večjih vedenjskih težav ali znakov izrazitega stresa. Opazili so, da izkorišča valove ladij, plava ob plovilih, skače iz vode in se radovedno premika po laguni. Strokovnjaki, ki ga spremljajo, so potrdili, da je v dobrem zdravstvenem stanju, da se dobro orientira in normalno lovi.

Ko so ga poskušali preseliti, se je po šestih urah vrnil v laguno

Ribe si lovi sama in ne pričakuje hrane od ljudi, kar je za biologe zelo pomemben podatek, ohranja namreč naravno vedenje divje živali. S prikupnim vedenjem si je pridobila oboževalce z vsega sveta in postala prava atrakcija za turiste in radovedneže. Ti jo z veseljem fotografirajo in snemajo ter posnetke objavljajo na spletu.

Velike pliskavke sicer običajno živijo v skupinah, vendar pa se včasih nekateri mladiči začasno oddaljijo od skupine. Italijanski mediji Mimma opisujejo kot mladega samca, star naj bi bil približno pet let.

Največja nevarnost zanj po ocenah raziskovalcev niso Benetke, temveč ljudje. Giovanni Bearzi iz organizacije Dolphin Biology and Conservation je poudaril, da je »pravi problem človeško vedenje, ne vedenje delfina«. Pozivajo, naj se mu ljudje ne približujejo, naj ga ne hranijo in naj ga ne spreminjajo v turistično igračo. Mimmo je morda res postal zvezda lagune, a ostaja divja žival.

Delfinu je življenje v enem najbolj romantičnih mest na svetu res všeč. Italijanske oblasti so ga novembra lani celo poskušale usmeriti proti mirnejšim vodam oziroma odprtemu morju, a se je po poročanju RaiNews po približno šestih urah vrnil v laguno.

Več iz teme

Benetkedelfinatrakcija
ZADNJE NOVICE
16:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
BILO JU JE STRAH

Groza v mariborskem mestnem parku: »Iz grmovja je prišel mlad moški in začel hoditi proti nama«

Par je med večernim sprehodom naletel na neznanca, ki se je nahajal v bližini otroškega igrišča.
Kaja Grozina4. 5. 2026 | 16:18
16:10
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOOBILIZEM

Najbolj evropski Hyundaiev električar

Ioniq 3 izstopa z aerodinamično pojavo; novinca na slovenski trg pripeljejo jeseni.
Gašper Boncelj4. 5. 2026 | 16:10
15:54
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Na svoj 75. rojstni dan umrl znani slovenski dirigent

Tomaž Faganel je pomembno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov.
4. 5. 2026 | 15:54
15:36
Novice  |  Slovenija
VSE BLIŽJE DESNI VLADI?

Pogovori v zelo ozkem krogu, danes sestanek pri Janši. Kdo vse pride?

Pri imenih ministrskih kandidatov ima (neuradno) precej besede najverjetnejši mandatar, šef SDS.
4. 5. 2026 | 15:36
15:30
Novice  |  Slovenija
FORUM

Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini, ne boste verjeli, komu je segel v roko (FOTO)

Predsednik DZ se udeležuje Konference predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta.
4. 5. 2026 | 15:30
15:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
STROKOVNJAK ZA TRAVMO IN ODVISNOSTI

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Bodite sočutni do sebe in drugih (Suzy)

Upokojeni zdravnik, pisec svetovnih uspešnic, priznani govorec in strokovnjak za travme, odvisnosti in otroški razvoj je cenjen zaradi raziskovanja in poznavanja tematik, povezanih z izkušnjami, ki so mu povzročile največ gorja – razvoj otroka, stres, zasvojenosti, spopadanje s travmo.
4. 5. 2026 | 15:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki