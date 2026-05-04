Delfin Mimmo plava med gondolami v Benetkah

Kdor se je v zadnjem času prevažal z gondolo ali vodnim taksijem v Benetkah, se je morda od blizu seznanil s tamkajšnjim nenavadnim prebivalcem, delfinom po imenu Mimmo. Gre za veliko pliskavko, ki so jo v Beneški laguni opazili lani poleti, od jeseni pa se tam zadržuje vse pogosteje. Še posebej pogosto ga vidijo v znamenitem bazenu pri Trgu sv. Marka.

Čeprav gre za eno najbolj prometnih in hrupnih vodnih območij v Benetkah, strokovnjaki za zdaj pri njej niso zaznali večjih vedenjskih težav ali znakov izrazitega stresa. Opazili so, da izkorišča valove ladij, plava ob plovilih, skače iz vode in se radovedno premika po laguni. Strokovnjaki, ki ga spremljajo, so potrdili, da je v dobrem zdravstvenem stanju, da se dobro orientira in normalno lovi.

Ko so ga poskušali preseliti, se je po šestih urah vrnil v laguno

Ribe si lovi sama in ne pričakuje hrane od ljudi, kar je za biologe zelo pomemben podatek, ohranja namreč naravno vedenje divje živali. S prikupnim vedenjem si je pridobila oboževalce z vsega sveta in postala prava atrakcija za turiste in radovedneže. Ti jo z veseljem fotografirajo in snemajo ter posnetke objavljajo na spletu.

Velike pliskavke sicer običajno živijo v skupinah, vendar pa se včasih nekateri mladiči začasno oddaljijo od skupine. Italijanski mediji Mimma opisujejo kot mladega samca, star naj bi bil približno pet let.

Največja nevarnost zanj po ocenah raziskovalcev niso Benetke, temveč ljudje. Giovanni Bearzi iz organizacije Dolphin Biology and Conservation je poudaril, da je »pravi problem človeško vedenje, ne vedenje delfina«. Pozivajo, naj se mu ljudje ne približujejo, naj ga ne hranijo in naj ga ne spreminjajo v turistično igračo. Mimmo je morda res postal zvezda lagune, a ostaja divja žival.

Delfinu je življenje v enem najbolj romantičnih mest na svetu res všeč. Italijanske oblasti so ga novembra lani celo poskušale usmeriti proti mirnejšim vodam oziroma odprtemu morju, a se je po poročanju RaiNews po približno šestih urah vrnil v laguno.