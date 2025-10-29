Desetletja po katastrofi v Černobilu opazili nekaj nenavadnega: »Nismo prepričani, kaj se dogaja« (FOTO in VIDEO)

Skoraj štiri desetletja po eni najhujših jedrskih nesreč v zgodovini je območje okoli jedrske elektrarne Černobil znova v središču pozornosti, tokrat zaradi nenavadnega odkritja, na katerega so naleteli prostovoljci, ki delajo z živalmi v tako imenovanem izključitvenem območju Černobila. Tam so namreč našli pse z nenavadno dlako, obarvano modro, poroča slovaški portal Novy Čas.

Aprila 1986 je v jedrski elektrarni Černobil prišlo do eksplozije v reaktorju, v okolje je ušlo ogromno nevarnih radioaktivnih snovi, posledica česar je bila prisilna evakuacija več deset tisoč ljudi. Mesto Pripjat in okolica sta bila zapuščena, skozi desetletja pa je nekdanje naselje nazaj vzela narava. Ker ni ljudi, tam živijo različne živalske vrste, ki so se uspele prilagoditi izredno specifičnim razmeram, med njimi so tudi številni potepuški psi, potomci hišnih ljubljenčkov, ki so jih morali njihovi lastniki med evakuacijo zapustiti.

Ta mesec je ekipa humanitarnih delavcev, ki delujejo v projektu Psi Černobila, ponovno prispela na območje, da bi, kot vsako leto kastrirali, sterilizirali in cepili tamkajšnje pse, teh je na območju približno 700. Ob prihodu pa so onemeli, saj je bilo med običajnimi kosmatinci veliko takšnih z modrikastim kožuhom.

»Z vami moramo deliti resnično edinstveno izkušnjo. Trenutno smo na terenu in lovimo pse za sterilizacijo, naleteli pa smo na tri pse, ki so bili popolnoma modri. Nismo prepričani, kaj se dogaja. Prebivalci mesta nas sprašujejo, zakaj so psi modri, saj prejšnji teden niso bili. Razloga ne poznamo in jih poskušamo ujeti, da bi ugotovili, kaj se dogaja. Najverjetneje so prišli v stik z neko kemikalijo. Videti so zelo aktivni in zdravi, vendar jih še nismo uspeli ujeti,« so zapisali na družabnem omrežju. Strokovnjaki nameravajo pse ujeti in testirati, da bi ugotovili, kaj je povzročilo nenavadno spremembo barve dlake.