  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NARAVA JE PREŽIVELA

Desetletja po katastrofi v Černobilu opazili nekaj nenavadnega: »Nismo prepričani, kaj se dogaja« (FOTO in VIDEO)

Humanitarni delavci vsako leto prihajajo v ta kraj, da bi oskrbeli na stotine potepuških psov.
Pripjat je narava vzela nazaj. FOTO: Pe3check/Getty Images
Pripjat je narava vzela nazaj. FOTO: Pe3check/Getty Images
B. K. P.
 29. 10. 2025 | 15:09
 29. 10. 2025 | 15:09
2:16
A+A-

Skoraj štiri desetletja po eni najhujših jedrskih nesreč v zgodovini je območje okoli jedrske elektrarne Černobil znova v središču pozornosti, tokrat zaradi nenavadnega odkritja, na katerega so naleteli prostovoljci, ki delajo z živalmi v tako imenovanem izključitvenem območju Černobila. Tam so namreč našli pse z nenavadno dlako, obarvano modro, poroča slovaški portal Novy Čas

Aprila 1986 je v jedrski elektrarni Černobil prišlo do eksplozije v reaktorju, v okolje je ušlo ogromno nevarnih radioaktivnih snovi, posledica česar je bila prisilna evakuacija več deset tisoč ljudi. Mesto Pripjat in okolica sta bila zapuščena, skozi desetletja pa je nekdanje naselje nazaj vzela narava. Ker ni ljudi, tam živijo različne živalske vrste, ki so se uspele prilagoditi izredno specifičnim razmeram, med njimi so tudi številni potepuški psi, potomci hišnih ljubljenčkov, ki so jih morali njihovi lastniki med evakuacijo zapustiti.

Ta mesec je ekipa humanitarnih delavcev, ki delujejo v projektu Psi Černobila, ponovno prispela na območje, da bi, kot vsako leto kastrirali, sterilizirali in cepili tamkajšnje pse, teh je na območju približno 700. Ob prihodu pa so onemeli, saj je bilo med običajnimi kosmatinci veliko takšnih z modrikastim kožuhom.

»Z vami moramo deliti resnično edinstveno izkušnjo. Trenutno smo na terenu in lovimo pse za sterilizacijo, naleteli pa smo na tri pse, ki so bili popolnoma modri. Nismo prepričani, kaj se dogaja. Prebivalci mesta nas sprašujejo, zakaj so psi modri, saj prejšnji teden niso bili. Razloga ne poznamo in jih poskušamo ujeti, da bi ugotovili, kaj se dogaja. Najverjetneje so prišli v stik z neko kemikalijo. Videti so zelo aktivni in zdravi, vendar jih še nismo uspeli ujeti,« so zapisali na družabnem omrežju. Strokovnjaki nameravajo pse ujeti in testirati, da bi ugotovili, kaj je povzročilo nenavadno spremembo barve dlake.

Več iz teme

ČernobilPripjatživalinaravapsi
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Večno vprašanje

O kuri in jajcu.
Marko Kočevar29. 10. 2025 | 22:45
22:35
Novice  |  Slovenija
PREMIER PO TORKU V NOVEM MESTU

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Predsednik vlade je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih je predstavil v Novem mestu izboljšali varnost na Dolenjskem.
29. 10. 2025 | 22:35
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Spirala nasilja

Zaradi našega Slavca ni bilo takrat nobenega protestnega shoda.
Lovro Kastelic29. 10. 2025 | 22:25
22:10
Novice  |  Slovenija
RAZPOKE V POLITIKI

Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

Oglasile so se zunajparlamentarne stranke, ki so se ostro odzvale na delo vlade.
29. 10. 2025 | 22:10
21:18
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

V tej škorpijonovi hiši najdemo skupno lastnino s partnerjem ter odnos do nje.
29. 10. 2025 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Biti človek: čuječ, čuteč, čustvujoč (Suzy)

Če kondicijsko prekipevamo, če 'štimajo' srce in pljuča ter sta kakica in spanec v redu, smo na dobri poti, da smo v redu. Nismo pa še na cilju.
29. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Se še vedno brijete z britvico? Prenehajte!

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki