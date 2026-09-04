Sluzavo sporočilo Mili, nato hladen tuš: tako ga je zabila do konca (VIDEO)

Sporočila, ki jih moški pošiljajo prek družbenih omrežij, so lahko hkrati skrajno zabavna in žalostna, pa tudi sluzava. Mila Raić se je tako na TikToku odločila odgovoriti na eno takšno tipično sporočilo in nasmejati gledalce.

Objava, ki jo je delila, je zbrala okoli milijon ogledov, posnetek pa je začela z besedami: »Poslal mi je sporočilo: 'Veš, kaj bi ti delal?'« Odgovorila mu je: »Iskreno, ne vem, ampak vem, kje bi lahko začel.« Zato je v nadaljevanju posnetka pokazala različna popravila, ki jih je bilo treba opraviti v stanovanju.