Dizajnerski dojenčki: milijarderji vlagajo denar v gensko spreminjanje zarodkov

Po svetu vre razprava o »dizajniranih dojenčkih«. V igro zdaj vstopajo milijarderji iz Silicijeve doline, ki z milijoni financirajo podjetja za gensko urejanje zarodkov. Prepovedi očitno niso več ovira. Zgodba nas pelje k razvpitemu kitajskemu znanstveniku He Jiankuiju, ki je leta 2018 skrivaj ustvaril prve gensko spremenjene dojenčke – in s tem šokiral svet. Danes pa se podobni poskusi vračajo, tokrat z velikimi investicijami in ambicijami.

Ameriško zagonsko podjetje Preventive je oktobra oznanilo, da razvija tehnologijo za spreminjanje človeških zarodkov s pomočjo CRISPR-ja. Ustanovitelj Lucas Harrington je na platformi X sporočil, da je zbral 30 milijonov dolarjev. Denar prihaja z vrha tehnološke elite. Med vlagatelji sta direktor Coinbasea Brian Armstrong in Oliver Mulherin, mož šefa OpenAI-ja Sama Altmana. Harrington trdi, da se bo podjetje najprej posvetilo raziskavam varnosti: cilj je preprečevanje hudih genetskih bolezni. A Preventive ni edini. Podobne načrte imajo Manhattan Genomics in kalifornijski Bootstrap Bio.

CRISPR je orodje za natančno spreminjanje DNK, za katero sta avtorici prejeli Nobelovo nagrado. Danes že obstaja prvo odobreno zdravljenje – Casgevy – za srpastocelično anemijo. A terapija je izjemno draga (okoli 2 milijona dolarjev) in zahtevna.

FOTO: Nikolay Doychinov Afp

Zagovorniki pravijo, da bi spreminjanje zarodkov lahko bilo bistveno cenejše in učinkovitejše, saj se spremembe razmnožijo v vsa tkiva razvijajočega se človeka. Harrington ocenjuje, da bi postopek stal približno 5000 dolarjev na zarodek.

A težave so velike:

CRISPR najprej prereže DNK, popravilo je lahko napačno ali nepopolno.

Spremembe se dedujejo naprej, posledice so nepredvidljive.

Ni znano, ali posegi zmanjšajo tveganje ene bolezni, medtem ko povečajo tveganje za druge.

»Dizajnerski dojenčki« samo še korak stran

Harrington zatrjuje, da se ukvarjajo le z boleznimi. A pot naprej se lahko hitro odpre: od popravil mutacij do ustvarjanja »zaščitnih« genov proti raku ali demenci, nato pa še do sprememb videza ali inteligence. Znanstveniki zato ostajajo previdni. Robin Lovell-Badge z instituta Francis Crick pravi: »Tehnološka industrija ima pogosto odnos: ‘Naredimo, pa bomo videli, kaj bo.’ Z ljudmi pa tako ne gre.«

FOTO: Blaž Samec

Ameriška agencija za hrano in zdravila takšnih poskusov ne sme niti vzeti v obzir, zato so se pojavile ideje o možnostih v drugih državah. A Harrington pravi, da je »prehitro razmišljati o kateri koli jurisdikciji«. Svet se premika proti nečemu, kar se je še pred petimi leti zdelo nedotakljivo. Milijarderji vlagajo enormne zneske, startupi rastejo, znanost napreduje – a vprašanja ostajajo: ali lahko varno spreminjamo človeško DNK? In predvsem – ali je to sploh moralno sprejemljivo?

Zdi se, da se era gensko »izboljšanih« dojenčkov približuje hitreje, kot si želimo priznati.