Dodo na pragu vrnitve

Raziskovalci ameriškega biotehnološkega podjetja Colossal Biosciences so s pomočjo umetne inteligence identificirali na tisoče genetskih stikal, povezanih z značilnim videzom izumrle ptice dodo. Znanstveniki navajajo, da je njihova platforma umetne inteligence odkrila več kot 2300 odsekov regulatorne DNK, ki so povezani z značilno lobanjo in kljunom doda.

S temi podatki imajo raziskovalci genetski načrt za poustvarjanje nekaterih najbolj prepoznavnih značilnosti izumrle ptice pri njenem najbližjem živečem sorodniku – nikobarskem golobu. Izbrane tarče je zdaj mogoče preizkusiti in z njimi morebiti genetsko spremeniti živeče ptice.

Naša platforma ponuja drugačno pot – preučuje, kako regulatorna DNK oblikuje živeče ptice.

Ben Lamm, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Colossal, je dejal, da je oživljanje izumrlih vrst v enaki meri vprašanje podatkov kot vprašanje biologije. Ker je ohranjenih tako malo genomov doda, se znanstveniki ne morejo zanašati na primerjave z živimi predstavniki: »Naša platforma ponuja drugačno pot – preučuje, kako regulatorna DNK oblikuje živeče ptice, nato pa prepozna genetska stikala, ki so morda prispevala k značilni anatomiji doda. To je več kot le rešitev za doda; ponuja ponovljiv pristop za druge izumrle vrste, pri katerih so genomski zapisi prav tako omejeni.«

Najbližji živeči sorodnik doda je nikobarski golob. FOTO: Raziskovalci

Ekipa je izdelala »ptičji regulatorni atlas« z uporabo stotin vzorcev piščancev, prepelic, rac in golobov, ki zajema več stopenj embrionalnega razvoja. Raziskovalci so nato podatke združili s skeniranjem in genomskimi informacijami več kot 70 vrst ptic, vključno z nikobarskim golobom. Umetna inteligenca je identificirala 653 kandidatnih regulatornih elementov, povezanih z velikostjo kljuna, in nadaljnjih 1698, povezanih z debelino in širino kljuna. V ambicioznem programu Colossal za dodoje še pravijo, da so dobili tehnološko osnovo, potrebno za to, da sčasoma ponovno ustvarjajo ključne lastnosti davno izumrlega doda.