Dokumenti razkrili resnico: politik, ki je trdil, da je pritlikav, je v resnici otrok (VIDEO)

Nigerijski politik Mahmoud Sadis Buba, ki je na spletu postal prava senzacija zaradi svojega otroškega videza, je umaknil kandidaturo za poslanca. V javnost so namreč prišli dokumenti, ki kažejo na to, da sploh ni odrasel moški, ampak komaj 16-letni fant. Buba je v kampanji trdil, da je star 30 let, svoj videz pa je pripisoval dedni motnji rasti. V enem od intervjujev je volivcem razlagal, da ga to nikoli ni motilo, da je na svoj videz ponosen in da ga je pač takšnega ustvaril Bog. Po nigerijski zakonodaji je starost 30 let sicer spodnja meja, da nekdo sploh lahko kandidira za poslanca v parlamentu.

Zgodba pa se je zapletla, ko je eden od družinskih članov na spletu objavil fotografijo Bubovega potnega lista, izdanega leta 2024. Iz dokumenta je razvidno, da je bil rojen 27. avgusta 2010, sorodnik pa je zraven pripisal, da gre za njegovega »mlajšega brata«. Kmalu zatem se je oglasil še njegov nekdanji učitelj, ki je javno potrdil, da je Bubo pred kratkim poučeval v srednji šoli in da je fant zagotovo še najstnik.

Po teh odmevnih razkritjih je Buba uradno izstopil iz volilne tekme za nigerijsko narodno skupščino, kjer je kandidiral pod okriljem stranke APC. V svoji izjavi na Facebooku resnične starosti ni omenjal, ampak je zapisal le: »Prosim, sprejmite to pismo kot uradno obvestilo, da s takojšnjim učinkom umikam svojo kandidaturo za zvezno okrožje Sabon Gari. To ni bila lahka odločitev, so pa njen sprejem pospešila prizadevanja za uskladitev znotraj naše stranke.«