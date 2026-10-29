Poglejte, kako je dostavni robot po trčenju z avtobusom pobegnil, devet ljudi poškodovanih (VIDEO)

Na enem od križišč v estonski prestolnici Talin sta v ponedeljek trčila mestni avtobus in dostavni robot, pri čemer je bilo poškodovanih devet ljudi, je v sredo poročal estonski radio. Robota naj bi ob trku vrglo čez cesto, a se je pobral in odpeljal s prizorišča.

»Robot je pobegnil, če temu lahko tako rečemo. Po trčenju se je preprosto odpeljal,« je za estonski radio povedal član uprave talinskega transportnega podjetja TLT Andrei Novikov.

Robot naj bi zapeljal v križišče pri rdeči luči

Nesreča se je zgodila v ponedeljek, ko se robot domnevno ni ustavil pri rdeči luči in je zapeljal v križišče, v katerega je prav takrat zapeljal mestni avtobus. Ob trčenju so nekateri potniki, ki so na avtobusu stali, padli na tla, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pri podjetju Starship Technologies, ki robote proizvaja, nesrečo obžalujejo. Sprožili so notranjo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine.