Drama na poročnem slavju, izbruhnil je množični pretep (VIDEO)

Srbski Blic poroča o nenavadnem incidentu, ki se je pripetil minuli konec tedna. Poročno slavje v Gornjem Milanovcu se je končalo z množičnim pretepom.

Po poročanju portala 192.rs je incident izbruhnil v trenutku, ko je ena od gostij iz za zdaj neznanega razloga napadla nevesto in jo udarila.

V dogajanje se je nato vmešal še ženin, ki je poskušal zaščititi svojo ženo, a se je spor hitro razširil tudi na druge svate. Na posnetkih je videti popolno zmedo v dvorani, medtem ko so nekateri navzoči poskušali pomiriti razgrete strasti.

Napadena tudi ekipa reševalcev

Po prihodu na kraj dogodka so svatje napadli celo ekipo nujne medicinske pomoči, sprte strani pa je uspelo ločiti šele policiji, navaja omenjeni portal.

Po prvih neuradnih informacijah je bilo več oseb pridržanih, ena mladenka pa je bila zaradi poškodb hospitalizirana.

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):