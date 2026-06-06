Drama v hotelu: medved se je po nesreči zaklenil v stranišče, posredovali osupli policisti (VIDEO)

Gostje hotela v ameriški zvezni državi Tennessee so doživeli prizor kot iz filma, ko je ogromen črni medved sredi noči zašel naravnost v hotelsko stranišče in se po nesreči zaklenil v notranjost. Nenavaden incident se je zgodil okoli druge ure zjutraj v turističnem mestu Gatlinburg, ko je hotelski uslužbenec opazil žival, kako vstopa v prostor s stranišči. Prava drama pa se je začela šele, ko so vrata ostala zaklenjena, medved pa ujet v notranjosti.

Policisti, ki so prispeli na kraj dogodka, so skušali ugotoviti, kako varno osvoboditi nenavadnega »gosta«, medtem ko so se iz stranišča slišali hrup, udarci in lomljenje. Ko so vrata končno odprli, je sledil trenutek, ki je mnoge nasmejal – medved je povsem mirno odkorakal ven, policisti pa so se nagonsko umaknili z njegove poti. Na srečo žival ni kazala znakov agresije. Po krajšem postanku pred hotelom je nadaljevala sprehod po pločniku, kot da se ni zgodilo nič posebnega.

Posredovala je policija

Da bi medveda usmerili stran od hotela in nazaj proti gozdu, so policisti povzročali hrup in ga odganjali brez uporabe sile. Celotna intervencija se je končala brez poškodovanih. Edina škoda, ki jo je medved povzročil, je bilo razbito ogledalo v stranišču, stroški popravila pa naj ne bi presegli 50 dolarjev.

Gatlinburg leži ob narodnem parku Great Smoky Mountains National Park, ki je znan po številčni populaciji črnih medvedov. Zaradi tega srečanja med ljudmi in temi živalmi niso nič nenavadnega, zlasti v toplejših mesecih, ko medvedi pogosteje zahajajo v naseljena območja v iskanju hrane. Pred le nekaj dnevi so pristojne službe posredovale še pri enem nenavadnem dogodku – samec, težak okoli 170 kilogramov, je splezal na streho znane restavracije, od koder so ga morali varno odstraniti, poroča Informer.rs.

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