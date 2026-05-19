Družica je postala viralna zaradi nezgode z obleko, ki jo je doživela med plesom na poroki svoje prijateljice. Dvajsetletnica je praznovala poroko svoje najboljše prijateljice v avstralskem mestu Mudgee, nezgoda pa se je zgodila, ko je poskušala izvesti plesno točko z bratom.

Na posnetku lahko vidimo družice s spremljevalci, kako prihajajo pred svate v dvorani, pri čemer se je vsak odločil za kratko plesno točko, da bi vsemu skupaj dodali še nekaj šarma. Ena od družic pa se je odločila izvesti viralni ples »worm«, ki vključuje ritmično metanje telesa v slogu plazečega se črva.

Vendar njena obleka ni zdržala energičnih gibov, zato je v nepravem trenutku popustila in razkrila njeno zadnjico. Družica je bila za hip razkrita, vendar se je prizor odvil tako hitro, da večina ljudi niti ni utegnila opaziti nerodne nezgode.

Posnetek je postal viralen, ko ga je profil byyoursidesocials, potem ko je pridobil soglasje družice, objavil na družbenih omrežjih, nepričakovana nezgoda pa je nasmejala številne.