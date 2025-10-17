  • Delo d.o.o.
SRHLJIVO

Duhovi v tem hotelu se radi pošalijo z gosti (FOTO)

V starodavni zgradbi v Angliji naj bi premeščali oblačila. Vsako leto januarja hotel zaprejo in prepustijo lovcem na duhove.
Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimediaia

Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimediaia

Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimedia

Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimedia

Mermaid Inn se ponaša s 600-letno zgodovino. FOTO: Wikipedia

Mermaid Inn se ponaša s 600-letno zgodovino. FOTO: Wikipedia

Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimediaia
Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimedia
Mermaid Inn se ponaša s 600-letno zgodovino. FOTO: Wikipedia
A. J.
 17. 10. 2025 | 11:32
2:05
A+A-

Če se boste v hotelu Mermaid Inn v vzhodnem Sussexu v Angliji sprli s partnerico ali partnerjem, ste lahko prepričani, da so na delu duhovi. V stavbi s 600-letno zgodovino jih namreč kar mrgoli, a so po mnenju Judith Blincow, ki v hotelu dela že 43 let, bolj šaljive sorte. Menda radi premeščajo oblačila v sobah, kar praviloma sproži hudo kri med pari. Hotel je sicer ena najbolj priljubljenih izletniških točk lovcev na duhove. Ti po besedah uslužbenke najraje najamejo šest sob, v katerih naj bi prav zares strašilo. Najpogumnejši med njimi se odločijo za sobo številka ena, kjer naj bi se dogajale še posebno srhljive reči.

Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimedia
Najbolj straši v sobi številka ena. FOTO: Profimedia
Mermaid Inn se ponaša s 600-letno zgodovino. FOTO: Wikipedia
Mermaid Inn se ponaša s 600-letno zgodovino. FOTO: Wikipedia

Paranormalni pojavi v hotelu so tako pogosti, da januarja zapre svoja vrata ter omogoči velikim skupinam lovcev na duhove, da preživijo noč v njem. Pogoj za to je, da donirajo Nacionalnemu društvu gluhih otrok.

Gosti so oboroženi s posebnimi napravami za zaznavanje paranormalnih pojavov.

Daljnega leta 1156 so bile zgrajene prve kleti, ki so še danes ohranjene. Ponujajo 31 sob, ki lahko sprejmejo do 70 gostov. Vsaka je opremljena tako, da ohranja zgodovinski čar, hkrati pa ponuja sodobno udobje. V marsičem Mermaid Inn ni nič drugačen od drugih manjših hotelov, če ne verjamete v duhove, pa vam bo najbrž padel v oči predvsem po zaslugi nenavadnih gostov. Ti prihajajo v hotel, oboroženi s posebnimi napravami za zaznavanje paranormalnih pojavov in imajo pogosto zelo posebne zahteve. »V sobi 17 je bil nekoč gugalnik, vendar je tako škripal, da smo ga premaknili na hodnik. Število gostov, ki sprašujejo, ali bi ga lahko imeli v svoji sobi, je noro,« je razkrila Judith Blincow.

Več iz teme

hoteliduhoviMermaid Inn
