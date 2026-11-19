Gregg Jowett je v ponedeljek na odlagališču Lucas Heights v Sydneyju v velikem zabojniku za odpadke zagledal mrtvega konja. Prizor je posnel in objavil na Facebooku. Ob najdbi še ni vedel, da gre za petletnega dirkalnega konja So You Are, ki je 3. novembra na prestižni dirki Melbourne Cup zasedel osmo mesto. Da je na posnetku res ta konj, je v torek potrdila veterinarska klinika REC Equine Specialists.

Trener zahteva pojasnilo

So You Are si je mesto na startu v Melbournu priboril s štirimi zaporednimi zmagami, zadnjo na Bendigo Cupu. Z nastopom je lastniku in rejcu Stuartu Ramseyju izpolnil dolgoletno željo, da bi na najznamenitejši avstralski konjski dirki nastopil njegov konj.

V ponedeljek zjutraj so pri konju med počitkom opazili znake hude kolike in ga odpeljali na nujno zdravljenje. Veterinarjem ga ni uspelo rešiti, zato so ga uspavali. Trener Bjorn Baker je po ogledu posnetka povedal, da ga je ravnanje s posmrtnimi ostanki pretreslo in da od klinike pričakuje pojasnilo.

Ob snemanju je še čakal na pokop

Pogodbeni izvajalec klinike je truplo odpeljal na odlagališče z dovoljenjem za sprejem živalskih trupel. Upravljavec odlagališča je pojasnil, da dostavno vozilo zaradi varnostnih pravil ni smelo do mesta odlaganja, zato so truplo po svojem postopku prestavili v zabojnik. Po navedbah pristojne organizacije Racing NSW je konj ob snemanju še čakal na pokop.

»To, kar se je zgodilo, je bilo nesprejemljivo in nespoštljivo do So You Are in do vseh, ki so zanj skrbeli,« je sporočil vodja klinike Jonathan Lumsden. Klinika je sporočila, da bo pregledala, kako njeni izvajalci ravnajo s trupli konj od prevzema do pokopa. Primer preiskuje tudi Racing NSW.