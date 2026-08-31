Dvanajst let brez sedenja in ležanja: redovnik kljub vse hujšim posledicam ne odneha (FOTO)

Indijski redovnik Daulat Giri Ji Maharaj se je odločil za izjemno zahtevno versko zaobljubo: celih 12 let ne bo sedel niti legel. V pokončnem položaju vztraja že od leta 2021, kar pomeni, da je za njim že pet let tega nevsakdanjega podviga. Kljub vse resnejšim zdravstvenim zapletom namerava vztrajati še nadaljnjih sedem let.

Maharaj pripada redu Khareshwari, katerega člani se zavežejo k dolgotrajnemu stanju na nogah. Verjamejo namreč, da jim takšna fizična preizkušnja in trpljenje pomagata pri prečiščenju duše ter zbliževanju z božanstvom Šivo. Redovnik, ki je po znanih podatkih opustil študij in se v celoti posvetil duhovnemu življenju, vidi v tej praksi obliko popolnega odrekanja. Prepričan je, da se do duhovnega razsvetljenja pride prav skozi disciplino, žrtvovanje in telesno trpljenje.

FOTO: Zajem Zaslona Reddit

Vendar pa telo po petih letih že kaže hude posledice. Njegove noge so močno otečene in temno obarvane, zaradi izčrpanosti ter poškodb tkiva pa se ne more več samostojno držati pokonci. Da bi ostal na nogah, si pomaga s posebnimi pasovi, vrvmi in visečimi konstrukcijami, ki nosijo del njegove teže, ko mu noge odpovedujejo.

Zdravniki ob tem resno opozarjajo na nevarnosti neprekinjenega stanja, ki hudo moti pretok krvi po telesu. Zaradi gravitacije se kri zadržuje v spodnjih udih, saj mišice meč, ki sicer delujejo kot črpalka za vračanje krvi proti srcu, ob nepremičnosti ne opravljajo svoje funkcije. Posledice so hude bolečine, otekanje, povišan tlak v venah ter visoko tveganje za nastanek krvnih strdkov in globoke venske tromboze.

Kljub zdravstvenim opozorilom redovnik ne namerava odnehati. S pomočjo svojih skrbnikov, ki mu lajšajo vsakodnevne napore, je odločen dokončati celotno 12-letno obdobje stanja na nogah.