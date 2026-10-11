Dvojčici sta se poročili z dvojčkoma, nato pa štiri leta skrivali veliko skrivnost (VIDEO)

Enojajčni dvojčki so pogosto deležni pozornosti zaradi svoje neverjetne podobnosti, ko pa se srečata dva para, se lahko zgodi tudi kaj prav posebnega. To dokazuje zgodba sester Camille in Kennerly Kitt, ki sta se zaljubili v enojajčna brata Dromila in Dromala Volfganga. Vsi štirje so se poročili na isti dan, vendar sta sestri novico o poroki javnosti razkrili šele letos, čeprav sta si zvestobo obljubili že leta 2022. Medtem ko se nekateri dvojčki preizkušajo v različnih vadbenih režimih, da bi ugotovili, komu bodo bolj koristili, drugi primerjajo različne načine prehranjevanja. Camille in Kennerly pa sta našli nekaj še pomembnejšega – ljubezen.

Sestri Kitt sta znani kot Harp Twins oziroma dvojčici na harfi. Obe sta uspešni glasbenici in priljubljeni na družbenih omrežjih. Leta 2019 sta spoznali brata Dromila in Dromala Volfganga, ki sta prav tako dvojčka, njuna glasbena nadarjenost pa se kaže predvsem pri igranju bobnov. Brata sta na koncertu čakala v vrsti, da bi spoznala sestri, nato pa jima podarila risbo, na kateri sta bili upodobljeni obe. Iskrica je preskočila hitro. »To je ena tistih stvari, ko preprosto veš, da je to to,« je Camille povedala za oddajo Today. Ko so se vsi štirje bolje spoznali in se začeli vse bolj zbliževati, so se prijateljski odnosi postopoma spremenili v romantične. Brata sta se pridružila sestrama na turneji in pustila za seboj delo v gradbeništvu, da bi skupaj začeli graditi novo življenje. Camille se je nazadnje poročila z Dromilom, Kennerly pa z Dromalom. V začetku letošnjega leta so tako skupaj praznovali štiri leta zakona. »Preprosto te naravno pritegne nekdo in njegova duša,« je povedala Kennerly.

Dve poroki na isti dan in ob isti uri

Če so se že spoznali v paru, so se odločili tudi poročiti v paru – in to na prav poseben način. Oba para sta se poročila 22. februarja 2022 ob 14.22. Datum in ura torej nista bila izbrana naključno. Na obredu so bili navzoči le najbližji sorodniki in prijatelji, poroko pa so več let ohranili v tajnosti.

Zavedali so se, da bo njuna zgodba vzbudila veliko zanimanja. Ne le zaradi velikega števila sledilcev na družbenih omrežjih, temveč tudi zato, ker poroka dveh parov enojajčnih dvojčkov sproža številna vprašanja. »Nekateri rečejo: 'To je čudno,'« je povedal Dromal. »Mi pa jim odgovorimo: 'Morda ste čudni vi.'«

Brata sta si vedno stala ob strani

Dromil je ob tem spregovoril tudi o odnosu s svojim bratom. Poudaril je, da sta si ne glede na okoliščine vedno stala ob strani, njuna vez pa je še močnejša zdaj, ko sta v družino sprejela še svoji ženi. »Ljudje, ki niso dvojčki, pogosto ne razumejo, ali ne odobravajo zelo tesnega odnosa,« je dodal.

Za oba para je njuna povezanost nekaj povsem naravnega. Čeprav se morda komu zdi nenavadno, da sta se obe sestri zaročili z bratoma dvojčkoma, in da so bili prstani enaki, so sami očitno vedeli, kaj si želijo. »Vsi smo najboljši prijatelji,« je sklenila Kennerly. »Tako imaš svojega dvojčka, zakonca in njegovega dvojčka. Bolje skoraj ne bi moglo biti.«

Njihova zgodba je tako precej več kot le nenavadno naključje. Gre za dva para, ki so ju povezali glasba, prijateljstvo in ljubezen, danes pa skupaj gradijo družinsko življenje. Ob tem se seveda poraja tudi vprašanje, kako bi bilo, če bi v prihodnosti dobili otroke. Ker sta si brata in sestri tako podobni, bi lahko nastale tudi kakšne zabavne zmede – a za zdaj se zdi, da so štirje zaljubljenci našli svoj recept za srečo, poroča LADbible.