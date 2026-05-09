»Ekoseksualna« pesnica ima spolno razmerje z reko: »Boljše kot seks z ljudmi« (VIDEO)

Pesnica Louise Halvardsson se je poleti 2022 preselila v Uddebo v občini Tranemo. Tam se je začela vsak dan kopati v reki Assman. A tisto, kar se je začelo kot zanimanje za kopanje, je kmalu preraslo v nekaj precej večjega. Za Expressen pripoveduje, da je zvečer ležala in hrepenela, da bi znova srečala reko.

Reka je ena mojih najboljših prijateljic in ljubimk.

Louise Halvardsson je prej menila, da je aseksualna. Po odnosu z reko Assman se je namesto tega začela opisovati »ekoseksualna«.

V svoji novi pesniški zbirki »Åsexuell« tako piše o spolnem razmerju z reko.

»Boljše kot seks z ljudmi«

Louise Halvardsson je za Smålands Dagblad povedala, da tega ni načrtovala, vendar je reka nanjo močno vplivala s svojo privlačnostjo. Kopala se je tudi, ko so bile temperature pod lediščem. »To je neverjeten naval adrenalina! Boljše kot seks z ljudmi, boljše kot karkoli. Nič ne preseže popolnega šoka, ko prideš v vodo, in nato, ko prideš ven in ti kri buhti po žilah. Občutek imaš, kot da si povsem omamljen od doživetja,« je opisala izkušnjo.

Danes odnos opisuje kot razmerje na daljavo. Reko Assman obišče nekajkrat na mesec in pravi, da je ta reka na prvem mestu, čeprav lahko občuti tudi privlačnost do drugih rek. Odkar je o odnosu spregovorila v medijih, je ta vzbudil burne odzive. Kot pravi je prejela tako podporo ljudi, ki se v njenih občutkih prepoznajo, kot tudi sovražne komentarje.