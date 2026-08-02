Elon Musk pojasnjuje, zakaj denar leta 2036 ne bo več pomemben (VIDEO)

Elon Musk, eden najbolj znanih tehnoloških podjetnikov na svetu, ustanovitelj podjetij Tesla in SpaceX ter vodja podjetij na področju umetne inteligence in vesoljskih tehnologij, že dolgo opozarja na vpliv, ki ga bo imel razvoj umetne inteligence na družbo. Njegove napovedi pogosto sprožajo razprave, saj meni, da bo umetna inteligenca v prihodnjih letih močno spremenila način življenja, dela in gospodarstva. Tokrat je spregovoril o tem, kako bi lahko umetna inteligenca vplivala na prihodnost denarja, inflacije in finančnega sistema.

»Te stvari so bile pomembne v preteklosti«

Musk je dejal: »Te stvari so bile pomembne v preteklosti, v prihodnosti pa ne bodo več pomembne. Inflacija je preprosto razmerje med denarjem ter dobrinami in storitvami. Če se proizvodnja dobrin in storitev dramatično poveča, lahko dobesedno spremenite podatkovno bazo. Denarja ne boste tiskali, temveč ga boste ustvarili v podatkovni bazi. Če je ustvarjanje tega denarja manjše od stopnje, s katero se povečujejo dobrine in storitve, boste dejansko imeli deflacijo.«

Napoveduje obdobje deflacije

Njegova nadaljnja napoved je bila, da v tej futuristični finančni prihodnosti inflacija ne bo težava, temveč bo dejanski problem deflacija. Nasmehnil se je: »To je vznemirljivo in strašljivo. Če me vprašate na kateri koli dan, pravzaprav celo večkrat v istem dnevu, sem zaradi umetne inteligence že prešel od navdušenja do groze. To je to, pogubljeni smo,« je zaključil, poroča LADbible.