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Everest je morda najvišja gora, a v resnici ni najvišja točka kopnega na Zemlji (FOTO)

Mount Everest je najvišja gora na svetu, če višino merimo od morske gladine, vendar ni najdlje od središča Zemlje.
Chimborazo. FOTO: Getty Images
Chimborazo. FOTO: Getty Images
G. P.
 6. 9. 2026 | 20:27
2:03
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Ko vprašamo, katera je najvišja gora na svetu, je odgovor skoraj vedno Mount Everest. Njegov vrh sega 8848,86 metra nad morsko gladino, kar je tudi uradno najvišja nadmorska višina na Zemlji. A če vprašanje zastavimo nekoliko drugače – katera gora je najbolj oddaljena od središča Zemlje oziroma je najbližje vesolju, se odgovor nenadoma spremeni.

Ta rekord pripada vulkanu Chimborazo v Ekvadorju, ki je visok približno 6263 metrov. Čeprav je njegov vrh več kot 2,5 kilometra nižji od Everesta, je od središča Zemlje oddaljen približno 6384 kilometrov, kar je več kot vrh Everesta. Razlika znaša okoli 2,1 kilometra. Razlog se skriva v obliki našega planeta. Zemlja namreč ni popolna krogla, ampak je zaradi vrtenja nekoliko sploščena pri polih in izbočena okoli ekvatorja. Chimborazo leži približno en stopinjo južno od ekvatorja, zato se nahaja na območju največje Zemljine izbokline. Njegov vrh je tako od središča planeta bolj oddaljen kot vrh precej višjega Everesta.

To pomeni, da ima Everest še vedno popolnoma upravičeno naziv najvišje gore nad morsko gladino, Chimborazo pa je najvišja točka na Zemljinem površju, če razdaljo merimo od središča planeta. NASA ga zato opisuje kot točko na Zemlji, ki je najbolj oddaljena od njenega središča.

Obstaja pa še tretji način merjenja, pri katerem Everest prav tako izgubi svoj »rekord«. Če goro merimo od njenega vznožja do vrha, je najvišja Mauna Kea na Havajih. Večji del tega vulkana se skriva pod gladino Tihega oceana, od dna do vrha pa meri več kot 10.200 metrov, kar je precej več od Everesta.

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