Fant želel do kondoma, končal pa z roko ujeto v avtomatu: na pomoč morali gasilci

Nenavadna intervencija je ponoči zaposlila zagrebške gasilce. Fant je poskušal iz avtomata za pijačo in prigrizke vzeti kondom, pri tem pa se mu je roka tako nesrečno zataknila, da se sam ni mogel rešiti. Na pomoč so morali poklicati gasilce, je navedel Jutarnji list.

Večer, ki si ga bo verjetno zapomnil

Podrobnejših informacij o tem, kako se mu je roka zataknila, Jutarnji list ne razkriva, prav tako ni mogoče zanesljivo potrditi, ali se je fant pri dogodku poškodoval. Kot je za hrvaški medij povedal eden od mimoidočih, ki je z zanimanjem spremljal reševalno akcijo, so fantu roko osvobodili v manj kot petih minutah. Na njegovo veselje pa mu je v roki ostal tudi kondom.

Gotovo pa gre za eno tistih intervencij, ki jih zagrebški gasilci ne doživijo prav vsak dan.