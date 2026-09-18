Fant želel do kondoma, končal pa z roko ujeto v avtomatu: na pomoč morali gasilci

Galerija
Nenavadna intervencija je ponoči zaposlila zagrebške gasilce. Fant je poskušal iz avtomata za pijačo in prigrizke vzeti kondom, pri tem pa se mu je roka tako nesrečno zataknila, da se sam ni mogel rešiti. Na pomoč so morali poklicati gasilce, je navedel Jutarnji list.
Podrobnejših informacij o tem, kako se mu je roka zataknila, Jutarnji list ne razkriva, prav tako ni mogoče zanesljivo potrditi, ali se je fant pri dogodku poškodoval. Kot je za hrvaški medij povedal eden od mimoidočih, ki je z zanimanjem spremljal reševalno akcijo, so fantu roko osvobodili v manj kot petih minutah. Na njegovo veselje pa mu je v roki ostal tudi kondom.
Gotovo pa gre za eno tistih intervencij, ki jih zagrebški gasilci ne doživijo prav vsak dan.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.