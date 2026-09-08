Fotograf naletel na skrivnostno plovilo v opuščenem hangarju: »Česa podobnega še nisem videl« (FOTO)

Letalski fotografi so na letališču Long Beach v Kaliforniji doživeli nenavadno presenečenje. Iz enega od hangarjev se je namreč prikazal skrivnosten črni reaktivec z elegantno silhueto in futurističnim dizajnom. Fotograf Ricky Schol, ki se s fotografiranjem letal ukvarja že 16 let, pravi, da česa podobnega še ni videl. »V četrtek zvečer sem se peljal domov mimo lokalnega letališča v južni Kaliforniji, ko sem iz hangarja, ki ga že dolgo nisem videl odprtega, opazil močno svetlobo. Odpeljal sem se nazaj, da bi preveril, kaj se dogaja. Ko sem ustavil in pred sabo zagledal prihodnost, sem bil navdušen. Niti sanjalo se mi ni, kaj gledam. Takoj sem skočil iz vozila in začel fotografirati,« je povedal za portal The War Zone (TWZ).

Schol, ki je sicer po poklicu vodovodar, je sprva pomislil, da gre za znameniti F-117 Nighthawk. »Ko pa sem se vrnil in si zadevo ogledal podrobneje, sem opazil, da plovilo sploh nima kabine. To me je navdalo z zelo nenavadnim občutkom,« je dodal. Po poizvedovanju je izvedel, da gre za letalo RAVN X, namenjeno lansiranju tovora v vesolje, ki ga je razvilo podjetje Aevum Aerospace iz Alabame. Plovilo ima registracijsko številko FAA N567RX, vendar se po dostopnih podatkih zdi, da gre le za maketo drona, ki jo je podjetje na spletu predstavilo že leta 2021. Schol je fotografije nenavadnega pojava delil tudi na svojem profilu na Instagramu.

Izvršni direktor podjetja Jay Skylus je dron takrat opisal kot »matično plovilo« za dvostopenjsko raketo, zmožno v vesolje ponesti nekaj več kot 450 kilogramov tovora. Predstavljeni model Ravn X je bil dvomotorni dron z maso 23 ton, dolžino 24 metrov in razponom kril 18 metrov. Že ob prvotnem razkritiju so pri portalu TWZ opazili, da je aerodinamična oblika očitno zasnovana za visoke hitrosti, ob tem pa so opozorili, da je bil časovni okvir podjetja za izvedbo projekta izjemno ambiciozen, če ne celo bizaren.

Podjetje je takrat napovedovalo, da bo proces testiranja in pridobivanja ustreznih dovoljenj trajal 18 mesecev, prve orbitalne preizkuse iz vesoljskega središča Cecil na Floridi pa so načrtovali že za konec leta 2021. Ali je podjetju uspelo doseči kateregakoli od teh ciljev, ni znano. Na njihovi spletni strani podrobnosti ni, po podatkih portala Gunter’s Space Page, ki spremlja vesoljska lansiranja, pa je projekt obtičal. »Decembra 2020 je Aevum predstavil maketo letala Ravn-X, čeprav so trdili, da gre za pravi prototip. Od takrat ni bilo opaziti nobenih nadaljnjih korakov in zelo malo verjetno je, da je bila doslej izdelana kakršnakoli resnična oprema. Zdi se, da so se do avgusta 2024 vse aktivnosti podjetja ustavile,« navaja omenjeni portal.

Prav zato, ker je RAVN X v zadnjih letih praktično izginil iz javnosti, je njegova nenadna prisotnost še toliko bolj zanimiva.