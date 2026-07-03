Uporabniki družbenih omrežij so prepričani, da so na fotografiji iz obdobja druge svetovne vojne opazili popotnika skozi čas. Na posnetku, ki je nastal septembra 1943 na plaži Towan v britanskem Cornwallu, je med množico dopustnikov v kopalkah videti moškega v rjavi obleki, ki sredi poletne pripeke nepremično stoji in pozorno gleda v predmet v svojih rokah. Njegova drža močno spominja na držo, ki jo zavzamemo med brskanjem po pametnem telefonu, kar je sprožilo val komentarjev, da gre za dokaz o obstoju potovanja skozi čas.

Fotografijo je na spletu objavil uporabnik omrežja X z zapisom o britanskih delavcih, ki so med vojno pobegnili na obalo, a sam nenavadnega detajla sprva sploh ni opazil. Pozornost nanj so opozorili šele komentatorji. Medtem ko so nekateri prepričani, da gre za turista iz prihodnosti, ki preverja svojo mobilno napravo, avtor fotografije ostaja skeptičen. Prepričan je, da moški v resnici zgolj zvija cigareto.

To pa ni osamljen primer, ko so ljudje na starih posnetkih ali umetniških delih prepoznali sodobno tehnologijo. Leta 2010 je filmski ustvarjalec George Clarke v dodatnem gradivu za nemi film Charlieja Chaplina Cirkus iz leta 1928 opazil žensko, ki med hojo drži ob ušesu predmet, podoben telefonu, in govori vanj. Pojavile so se teorije, da gre za prenosni slušni aparat, a mnogih to ni prepričalo.

Podobne nenavadnosti najdemo tudi v slikarstvu. Na sliki Umberta Romana iz leta 1937, ki prikazuje srečanje med domorodnimi Američani in angleškimi naseljenci v 17. stoletju, moški drži predmet, ki spominja na preklopni telefon. Nenavadno izkušnjo je imel celo generalni direktor podjetja Apple Tim Cook. V amsterdamski galeriji je na 347 let stari sliki nizozemskega mojstra Pietra de Hoocha opazil motiv, ki ga je zmedel. V intervjuju je kasneje šaljivo priznal: »Vedno sem mislil, da vem, kdaj je bil iPhone izumljen, sedaj pa o tem nisem več tako prepričan.«