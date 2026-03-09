Frizerji so spregledani vplivneži, znanstveniki našli nepričakovano pomoč

Angleški strokovnjaki, ki so jih vodili raziskovalci univerze v Bathu, so našli »močne, premalo prepoznane vplivneže« pri reševanju podnebne krize - frizerje. »Ugotovili smo, da so saloni edinstveni prostori, kjer se stranke počutijo varne, sproščene in odprte za nove ideje,« je povedal dr. Sam Hampton iz bathskega centra za podnebne spremembe in družbene transformacije. Poleg tega so v vsej državi v 25 salonih z uporabo ekoloških nasvetov, ki so bili nameščeni na ogledalih salonov, spodbujali uporabo trajnostnih pripomočkov za nego las in ugotavljali, ali si stranke želijo, da bi se frizer z njimi pogovarjal o podnebnih spremembah. Skoraj vsi sodelujoči saloni so poročali, da si stranke to želijo.

Ti pogovori so se pogosto začeli s pogovori o negi las, vendar so se razširili na uporabo plastike, izbiro hrane, porabo energije, prevoza in prehrane. Skoraj tri četrtine strank je poročalo, da bodo verjetno spremenile način nege las po pogovorih v salonu. Nekateri so poročali o prehodu na do okolja prijazne izdelke, zmanjšanju porabe tople vode ali spreminjanju domačih navad.

Čas je za vlaganje v te neopevane vplivneže

»Preprosta sporočila, kot je »večina nas uporablja preveč šampona in šamponiramo prepogosto«, lahko spodbudijo pogovore o tem, kako manj šamponiranja in šamponiranje pri nižjih temperaturah prihrani čas, denar, energijo, vodo ter je boljše za vašo kožo in lase,« pravi dr. Denise Baden, profesorica trajnostnega poslovanja na univerzi v Southamptonu. Zato raziskovalci pravijo, da je v Združenem kraljestvu, kjer je več kot 61.000 frizerskih in lepotnih podjetij, čas za vlaganje v te neopevane vplivneže, še posebej zato, ker je v že tako mokri Angliji dežja še več: samo v februarju ga je padlo 70 odstotkov več, kar je posledica podnebnih sprememb.