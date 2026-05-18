Ganljiva zgodba najstarejšega kužka: dočakal več kot 30 let

​Lazare, prikupen kuža pasme kontinentalni pritlikavi španjel, ki se ga zaradi simpatičnih štrlečih ušes drži vzdevek metuljček, je ob smrti štel častitljivih 30 let in pet mesecev. Veljal je za enega najstarejših psov na svetu; papirji o kotitvi jasno sporočajo, da je na svet prišel 4. decembra 1995, ali je bil tudi najstarejši pes na svetu, pa se pri Guinnessu še niso odločili.

Po večini spal

Skoraj vse življenje je preživel pri isti lastnici, v Franciji, dokler se ni ta pred letom dni poslovila. Takrat je njegov dom postalo zavetišče, kjer je zanj skrbela predvsem prostovoljka Anne-Sophie Moyon. Ostareli psi niso med ravno zaželenimi hišnimi ljubljenci, zato je bilo upanja, da bi našel novi dom, vse manj, a pred dobrim mesecem ga je k sebi le vzela Ophelie Boudol. Mati samohranilka, leto mlajša od njega, je sicer v zavetišče v vasici Villy-le-Pelloux na vzhodu države prišla po psa za svojo mamo, a se je na prvi pogled zaljubila v Lazareja in sklenila, da bo postal član njene družine. Nosil je plenice, ni več ne videl ne slišal, a jo je k njemu pritegovala prav posebna energija, pripoveduje. Bil je kot nemočen dedek in dojenček v enem, pove Ophelie, Lazareja sta takoj in brez zadržkov sprejela tudi njena mucka, razveselil se ga je tudi njen devetletni sin. »Bil je neverjetno ljubek. Vse dni je po večini prespal, ob koncu svoje poti je potreboval le nežnost in prijaznost,« pove Ophelie, ki se od Lazareja ni ločila do zadnjega trenutka. Izdihnil ji je v naročju, kot pravi, se je zdaj končno vrnil k svoji prvi lastnici, ki jo je zagotovo neizmerno pogrešal.

Ophelie si prizadeva, da bi Lazareja razglasili za psa, ki je dočakal najvišjo starost, tako da pri Guinnessu pregledujejo vso razpoložljivo dokumentacijo. Naziv najstarejšega je sicer nazadnje držal Bobi, alentejski planinski pes, ki se je poslovil 2023. pri 31 letih, a se je pozneje izkazalo, da podatki o njem niso povsem zanesljivi, zato upravičenost rekorda še preverjajo.