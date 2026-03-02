Glasbena cesta jim para živce

Odsek avtoceste, ki pri vožnji z določeno hitrostjo »zažvižga« melodijo iz filma, razburja prebivalce prestižne četrti indijskega velemesta. Morda ste kdaj že opazili, da če na nekaterih cestah zapeljete na belo črto, ki označuje rob ali sredino vozišča, cesta zažvižga. Gre za fizikalni pojav, ki ga sprožijo utori v asfaltu – če črto natančneje pogledate, ni gladka, pač pa narebrena.

Ko namreč pnevmatika zapelje na črto, po njej ne drsi gladko, temveč se nenehno rahlo deformira. Ko naleti na utor, del pnevmatike za hip izgubi enakomeren stik s podlago, nato znova udari ob rob utora. Pri tem nastane kratka mehanska vibracija.

Leta 2007 pa so na Japonskem inženirji ustvarili prvo »glasbeno cesto«. Ugotovili so namreč, da če so utori oziroma sklopi utorov narejeni v določenih razmikih, pri določeni hitrosti vozila ustvarijo različne tone, te pa lahko »povežejo« v melodijo. Namen takšne glasbene ceste je predvsem varnosten: voznike opozarja (kot pri nas) na rob vozišča, lahko pa jih spodbuja k upoštevanju omejitve hitrosti – melodijo namreč lahko slišimo samo ob določenih hitrostih.

Eno takih cest so nedavno odprli tudi v Mumbaju v Indiji. 11. februarja jo je odprl glavni minister zvezne države Maharaštra Devendra Fadnavis, ki je petstometrski odsek označil za »primer inovativnosti«. A že kmalu po njenem odprtju so se začeli Indijci nad glasbeno cesto pritoževati. Ne pritožujejo pa se vozniki, ampak prebivalci prestižne soseske, mimo katere teče glasbena cesta. Ti pravijo, da je glasbena cesta njihovo vsakdanje življenje spremenila v nočno moro z zvočno kuliso. Več kot 650 družin je zato podpisalo uradno pritožbo, v kateri oblasti pozivajo, naj glasbo ustavijo, saj jo opisujejo kot stalni »vsiljiv hrup v ozadju«, ki jim povzroča veliko stisko.