Gol moški ukradel reševalno vozilo s pacientko vred, nato 40 minut bežal pred policijo

V ameriški zvezni državi Wisconsin se je zgodil bizaren incident, ki je šokiral tamkajšnjo javnost. 37-letni moški naj bi gol ukradel reševalno vozilo, v katerem je bila na nosilih 50-letna bolnica, nato pa se z njim podal na skoraj 40 minut trajajoč beg pred policijo. Končalo se je na blatnem polju, z aretacijo in številnimi obtožbami.

Policisti so bili pozno popoldne obveščeni o golem moškem, ki se je zadrževal ob železniški progi in se nenavadno vedel. A dogajanje je hitro ušlo izpod nadzora. Po podatkih policije je moški izkoristil trenutek, ko so reševalci v bližini oskrbovali drugo osebo, sedel za volan njihovega vozila in odpeljal. V zadnjem delu vozila sta bila takrat dva reševalca in bolnica, ki so jo nameščali na nosila. Ko sta opazila, da je nekdo sedel za volan, sta poskušala ukrepati, vendar je moški speljal, medtem ko sta mu to poskušala preprečiti. V reševalnem vozilu je ostala le 50-letna ženska.

Sledil je napet pregon, dolg približno 30 kilometrov. Policisti so ga skušali ustaviti tudi s posebnimi sredstvi za zaustavljanje vozil, vendar jim to ni uspelo. Po skoraj 40 minutah vožnje je osumljenec zapeljal na razmočeno polje, kjer je vozilo obtičalo, zaradi česar se je beg končal. Po aretaciji so ga odpeljali v bolnišnico na pregled. Policiji je priznal, da je pred tem zaužil večjo količino kemičnega čistila. Po navedbah oblasti je bil med postopkom agresiven in je grozil policistom. Moškega zdaj bremeni deset kaznivih dejanj, med drugim ogrožanje varnosti, beg pred policijo, grožnje ter vožnja pod vplivom opojnih snovi. Načelnik tamkajšnje policije je ob tem dejal: »Ko slišiš, da je nekdo ukradel reševalno vozilo, se vprašaš, ali je to sploh mogoče.« Poudaril je, da je incident ogrozil policiste, druge udeležence v prometu, bolnico v vozilu in tudi osumljenca. Osumljenec ostaja v priporu in čaka na prvo sodno obravnavo.