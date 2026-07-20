Golobu srčni gasilci ponudili kisikovo masko

Celo kisikove maske je bil deležen golob iz Oaklanda v Kaliforniji, ki se je po torkovem požaru vozila zatekel k na kraju dogodka prisotnim gasilcem iz enote 29. Po navedbah sindikata Oakland Firefighters Local 55 naj bi ptica sama prišla do gasilcev, kot da išče pomoč. Ker so domnevali, da se je nadihala dima, je eden od gasilcev pokleknil k njej in ji pred kljun pridržal kisikovo masko. Na posnetku golob skoraj negibno stoji na cesti in se nagiba proti maski, medtem ko v ozadju utripajo luči gasilskega vozila. Po kratki oskrbi si je očitno opomogel in odletel. Gasilci so vse skupaj posneli, posnetek pa je zakrožil po spletu in navdušil javnost. V nekaj dneh naj bi na Instagramu zbral že več kot milijon všečkov, številni pa so gasilce pohvalili, ker med zahtevnim posredovanjem niso spregledali niti tako majhne žrtve požara.

Ptice imajo hiter metabolizem in so posebno občutljive za pomanjkanje kisika. Dim je za ptice lahko nevaren, saj vsebuje drobne delce in različne kemične snovi, ki lahko prizadenejo dihala. Zato je povsem mogoče, da je imel golob po bližnjem požaru težave z dihanjem, čeprav veterinarski pregled, kot kaže, ni bil opravljen.

Ko se je nadihal kisika, je odletel.

Kisikove maske se uporabljajo tudi v veterini. Kisik lahko veterinar dovaja z masko, nosnim katetrom, cevko ob gobcu oziroma kljunu, kisikovo komoro ali posebnim inkubatorjem. Pri pticah veterinarji pogosto raje uporabijo ogreto kisikovo komoro ali inkubator, ker lahko prijemanje in tesno nameščena maska že tako oslabelo ptico dodatno prestrašita in obremenita. Golobi so presenetljivo inteligentne ptice, zlasti pri vizualnem učenju, pomnjenju in prepoznavanju vzorcev. Imajo izvrsten vid, obsežen spomin, hitro se učijo iz izkušenj ter lahko rešujejo zapletene naloge prepoznavanja in razvrščanja. Njihova pamet je na nekaterih področjih primerljiva s šimpanzovo.