Groza na operacijski mizi: zdravniki v telesu moškega našli živo bitje, ki ga je žrlo (FOTO)

V Hanoju v Vietnamu se je zgodil šokanten medicinski primer. V bolnišnico so sprejeli 31-letnega moškega zaradi hudih bolečin v trebuhu.

Čeprav je bil v zelo slabem stanju in je močno trpel, je zdravnikom povedal, da si je skozi analno odprtino v telo vstavil živo jeguljo. Zdravniki so njegovim besedam sprva dvomljivo prisluhnili, a so kasnejši rentgenski in ultrazvočni pregledi potrdili, da je imel v telesu res to žival.

Zaradi resnosti stanja je strokovni tim takoj začel urgentno operacijo. Med posegom so zdravniki ugotovili, da se je jegulja poskušala prebiti skozi steno rektuma v trebušno votlino, kar bi lahko imelo smrtne posledice. V moškem so poleg 65 centimetrov dolge jegulje našli tudi celo limono, kar je medicinski ekipi povzročilo dodatno presenečenje.

Tvegani spolni eksperiment

Strokovnjaki pojasnjujejo, da lahko jegulje dolgo preživijo brez kisika in da imajo zelo močan ugriz. Čeprav moški ni želel razkriti razloga za svoje dejanje, zdravniki sumijo, da je šlo za tvegan spolni eksperiment.

Ta nenavaden primer je močno odmeval in javnost ter stroko znova opozoril na nevarnosti vstavljanja tujih predmetov v telo, kar lahko povzroči hude poškodbe, okužbe ali celo smrt, poroča informer.rs.

