Groza v supermarketu: med bananami našli enega najnevarnejših na svetu

Zaposleni v supermarketu v jugovzhodnem Londonu so doživeli pravo nočno moro, ko so v zaboju banan odkrili panamskega potujočega pajka – enega najnevarnejših pajkov na svetu. Nevarni tujec se je v trgovino pripeljal kar iz Srednje Amerike, več kot 8.000 kilometrov daleč od svojega naravnega okolja.

Delavci so pajka opazili okoli druge ure zjutraj, med razkladanjem dostave v mestu Orpington. Ko so zagledali ogromnega, hitro gibajočega se pajka, jih je zajela panika. K sreči so ga uspeli ujeti v škatlo, dokler niso prispeli strokovnjaki za reševanje živali.

Strupenega pajka so nato odpeljali v Nacionalni center za dobrobit plazilcev (NCRW) v mestu Kent. Direktor centra Chris Newman je bil nad najdbo presenečen: »Pajki iz rodu Phoneutria sodijo med najbolj nevarne na svetu. Njihov ugriz za zdravega človeka morda ni smrten, a povzroči neznosne bolečine in skoraj gotovo zahteva bolnišnično zdravljenje,« je pojasnil. Dodal je, da so posebej ogroženi otroci, starejši in srčni bolniki.

Prvič v 30 letih

Newman je razkril, da je to prvi primer v njegovi 30-letni karieri, ko so »resnično našli potujočega pajka v bananah«. Po njegovih besedah je bilo pravo srečanje v nesreči, saj bi lahko pajek povzročil kaos, če bi ga kupci odnesli domov.

Incident je bil že tristoti klic v zvezi z nevarnimi živalmi na omenjeni center. Sprva so menili, da gre za nenevarno vrsto, a fotografije so potrdile, da je res šlo za smrtonosnega panamskega potujočega pajka.

Dogodek se je zgodil ravno v času, ko se po Veliki Britaniji začenja t. i. »sezona pajkov«, ko se osemnogi obiskovalci pogosteje selijo v tople domove. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko zaradi mile zime letos v državo prišlo več strupenih vrst, med njimi tudi lažne vdove, ki so v zadnjih letih povzročile porast ugrizov po Angliji.