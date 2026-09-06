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Grozljiva napoved »Preroka pogube«! Napovedal kemični napad Rusije, tarča bi bili lahko otroška hrana, mleko in oblačila

Hamilton-Parker meni, da Rusija načrtuje napad, podoben zastrupitvam v Salisburyju, ko so z živčnim strupom novičok zastrupili nekdanjega ruskega vohuna.
Craig Hamilton-Parker FOTO: Youtube, Zaslonski Posnetek
Craig Hamilton-Parker FOTO: Youtube, Zaslonski Posnetek
N. P.
 6. 9. 2026 | 13:21
2:25
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Samooklicani jasnovidec Craig Hamilton-Parker, ki se ga je v javnosti oprijel vzdevek »prerok pogube«, po napovedih pandemije koronavirusa in smrti britanske kraljice Elizabete II. zdaj opozarja na novo nevarnost. Trdi namreč, da naj bi Rusija v prihodnjih tednih izvedla prikrit kemični napad na Združeno kraljestvo.

Njegova opozorila so se pojavila v času, ko Moskva znova zaostruje retoriko proti Londonu zaradi britanske podpore Ukrajini. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je namreč nedavno izjavila, da se Velika Britanija »igra z ognjem«. Hamilton-Parker, ki svoje napovedi deli na priljubljenem kanalu na YouTubu, meni, da Rusija načrtuje napad, podoben zastrupitvam v Salisburyju, ko so z živčnim strupom novičok zastrupili nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala.

Ponarejena steklenička parfuma, polna novičoka, ki jo je zasegla londonska policija. Arhivska fotografija. FOTO: Handout Reuters
Ponarejena steklenička parfuma, polna novičoka, ki jo je zasegla londonska policija. Arhivska fotografija. FOTO: Handout Reuters
Po njegovih besedah tokrat naj ne bi šlo za vojaško orožje, temveč za sabotažo ali izsiljevanje, usmerjeno proti eni od uveljavljenih britanskih trgovskih blagovnih znamk. Predvideva, da bi lahko šlo za podtikanje strupenih snovi v izdelke, kot so otroška hrana, mleko ali oblačila, s čimer bi poskušali ustrahovati javnost in oslabiti britansko gospodarstvo. Jasnovidec meni, da bi bil takšen korak povračilo za ukrajinske napade na rusko infrastrukturo.

Zaskrbljenost glede ruskih groženj pa ne prihaja le od samooklicanih jasnovidcev. Na potencialne nevarnosti je opozoril tudi poveljnik britanske kraljeve mornarice, general Sir Gwyn Jenkins. Poudaril je, da ga skrbi predvsem vse večja ruska podvodna zmogljivost, ki lahko ogrozi ključno infrastrukturo Velike Britanije. Kot otoška država je namreč Velika Britanija povsem odvisna od morskih povezav za prenos podatkov, trgovino in oskrbo z energijo. Britansko ministrstvo za obrambo se je na ruske grožnje odzvalo s ponovno potrditvijo svoje neomajne podpore Kijevu. Sporočili so, da Združeno kraljestvo trdno stoji ob strani Ukrajini in ji bo še naprej zagotavljalo vso potrebno opremo za obrambo pred rusko agresijo.

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RusijaVelika BritanijaUkrajinagrožnjezastrupitevorožjeMoskvanapadSergej SkripalPrerok pogubeCraig Hamilton Parker
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