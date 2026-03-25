Grozljivo in bizarno: oče se je poročil z lastno hčerko (FOTO)

Ameriško javnost je pretreslo razkritje bizarnega odnosa med Travisom Fieldgrovom in njegovo hčerko Samantho Kershner, ki se je končalo z dveletno zaporno kaznijo za očeta. Fieldgrove je pred sodiščem priznal, da je s svojo biološko hčerko vzdrževal spolne odnose in se z njo celo poročil. Zgodba se je začela pred leti, ko je takrat 21-letna Samantha od svoje matere izvedela, kdo je njen biološki oče, in si ga je želela spoznati. Po prvem srečanju sta tri leta ohranjala običajen družinski odnos, nato pa se je njuna vez sprevrgla v romantično in spolno razmerje. Čeprav policiji nista želela podrobneje razložiti, kako se je narava njunega odnosa tako drastično spremenila, sta oba potrdila, da sta bila intimna. 1. oktobra 2019 sta svojo zvezo v mestu Hastings celo uradno potrdila s poroko.

Z očetom je želela spati tudi sestra

Med preiskavo so na dan prišle grozljive podrobnosti. Samantha naj bi policistom priznala, da je v spolne odnose z očetom privolila tudi zaradi bizarnega tekmovanja s svojo polsestro; obe naj bi si namreč prizadevali, da bi bili prva, ki bo spala z njim. Incest so kasneje potrdili tudi testi DNK.

Fieldgrovov odvetnik Jeff Loeffler je na sodišču izpostavil, da se njegov klient sramuje svojih dejanj in si želi, da se to nikoli ne bi zgodilo. Obramba je poudarila tudi dejstvo, da Fieldgrove zaradi pretekle poškodbe možganov nima popolnoma razvitih kognitivnih sposobnosti. Sodišče v okrožju Hall mu je po sklenjenem sporazumu o priznanju krivde prisodilo dve leti zapora. Sodnik Mark Young mu je ob tem prepovedal vsakršen stik s hčerko, po prestani kazni pa bo moral še leto dni prestajati strog nadzor. Zdaj ga čakajo še dodatni postopki v sosednjem okrožju Adams.