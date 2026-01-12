  • Delo d.o.o.
KO JE UBIL IN POJEDEL NJENO MAČEHO

Hči kanibala razkriva: »Oče mi je po umoru in kanibalizmu podaril srhljivo stvar ...« (VIDEO)

Očetov grozljivi zločin je močno zaznamoval njeno življenje.
Jamie Lee Arrow FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
Jamie Lee Arrow FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
A. G.
 12. 1. 2026 | 09:54
3:27
A+A-

Ženska iz Švedske je razkrila srhljivo darilo, ki ji ga je oče dal kmalu po tem, ko je ubil in pojedel njeno mačeho. Leta 2010 si je Isakin Drabbad prislužil vzdevek »Kanibal iz Skare«, potem ko je umoril svojo partnerico Helle Christensen. Samooklicani satanist je kmalu po rojstvu svoje hčerke Jamie Lee Arrow končal v zaporu, vendar je po izpustitvi nekaj let pozneje hčerka redno preživljala čas pri njem in pri materi. Jamie se je zelo zbližala tudi z Drabbadovo novo partnerico Helle, ki je v njenem življenju prevzela skoraj materinsko vlogo. Ko pa je razmerje med Helle in Isakinom postalo strupeno, je Helle izrekla grozljivo napoved.

V pogovoru za LADbible se Jamie spominja: »Ko sem Helle zadnjič obiskala, mi je skuhala kosilo. Ko mi je postregla, je rekla: ‘Dober tek, ker je to zadnjič, da ti kuham. Isakin me bo ubil.’ Bila sem smrtno prestrašena. Rekla je, kot da to resno misli. Ni bila niti razburjena. Govorila je mirno, neposredno. Rekla sem ji: ‘Ne govori tega. Ne govori tega. To ni res.’ Ona pa je odgovorila: ‘Ja, res je. Ne bom ti lagala.’« Helleina srhljiva napoved se je novembra 2010 uresničila. Isakin ji je brutalno prerezal vrat, jo obglavil in nato pojedel dele njenega telesa.

Kljub temu je Jamie v intervjuju povedala, da očeta »še vedno ljubi«, in ga je kot najstnica celo obiskovala v zaporu. V šoli so jo vrstniki zaradi zloglasnega očeta neusmiljeno zbadali, kar je vodilo do nenavadnega in srhljivega darila. Jamie je povedala: »V šoli so me ustrahovali zaradi očeta. Klicali so me ‘hči kanibala’. Nihče me ni poznal kot Jamie – bila sem samo hči kanibala.« Takrat je Drabbad iz zapora vodil spletno trgovino, kjer je prodajal ročno izdelane vudu lutke, vsako podpisano z lastno krvjo in označeno z napisom: »Kličejo me Kanibal iz Skare.« Ko je izvedel za hčerine težave v šoli, ji je eno takšno lutko podaril in ji povedal, da lahko z njo poškoduje sošolce, ki so jo ustrahovali. Vudu lutka ji ni pomagala, njeno življenje pa je začelo še hitreje drseti navzdol. Dodala je: »Pri štirinajstih sem opustila šolo, začela sem se družiti z napačnimi ljudmi in zapadla v droge. Pri petnajstih sem bila že popolnoma zasvojena.«

Izpuščen in nova partnerka

Danes je Jamie popolnoma okrevala. Ima svojo čudovito družino in z očetom nima več stikov, saj pravi, da jo je med zaporniškimi obiski kot najstnici »pral možgane«. Jasno pove, da svojih otrok »nikoli ne želi izpostaviti kakršnikoli temi«. Medtem poročila navajajo, da so Drabbada izpustili iz psihiatrične ustanove, kjer je bil nameščen in da so mu dodelili stanovanje, čeprav je še vedno pod rednim nadzorom. V ustanovi je začel tudi razmerje z drugo morilko, Michelle Gustafsson, znano kot »vampirska morilka«, poroča LADbible.

