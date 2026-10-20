Hec, ki je šel predaleč: čez mejo dijaki sošolcem v vodo podtikali odvajala, nato pa se smejali posledicam

Na srednji šoli v italijanskem Trevisu je izbruhnil škandal, ki je močno razburil starše in učitelje. Štirje mladoletni dijaki naj bi svojim sošolcem skrivaj podtikali zdravila v steklenice z vodo, nato pa opazovali, kako se ti med poukom spopadajo z nenadno zaspanostjo in slabim počutjem.

Kar naj bi četverica dojemala kot zabavo, bi se lahko končalo s hudimi zdravstvenimi posledicami. Med zdravili, ki naj bi jih uporabili, so bila namreč tudi močna pomirjevala in uspavala, za katera je potreben zdravniški recept. Primer so razkrili učitelji, ki so postali pozorni na nenavadno vedenje dijakov. Zdaj četverici grozi daljša izključitev od pouka, starši prizadetih otrok pa razmišljajo tudi o kazenskih ovadbah.

Otroci so postajali nevarno zaspani

Po poročanju italijanskih medijev naj bi štirje dijaki v steklenice z vodo svojih sošolcev skrivaj dodajali različna zdravila. Med njimi naj bi bili odvajala, uspavala in pomirjevala iz skupine benzodiazepinov, tudi zdravilo Xanax. Sošolci, ki seveda niso vedeli, kaj je v njihovi vodi, naj bi po pitju začeli občutiti nenadno utrujenost, zaspanost in splošno oslabelost. Namesto da bi jim pomagali, naj bi jih četverica opazovala in se jim posmehovala. Prav to vedenje je hitro vzbudilo sum učiteljev. Ti so opazili, da se posamezni dijaki med poukom nenadoma slabo počutijo, obenem pa jih je zmotilo norčevanje njihovih sošolcev.

Največjo nevarnost predstavljajo zdravila, ki vplivajo na delovanje osrednjega živčevja. Benzodiazepini, med katere spadajo tudi nekatera pomirjevala, lahko povzročijo izrazito zaspanost, omotico, motnje koordinacije in zmanjšano odzivnost. Neznana količina takšnih zdravil, zaužitih brez vednosti in nadzora zdravnika, lahko pomeni resno nevarnost. Posebej tvegano je, če oseba že jemlje druga zdravila ali ima zdravstvene težave. V skrajnih primerih lahko pride tudi do hude zastrupitve oziroma motenj zavesti. Za zdaj ni podatkov, da bi kateri od prizadetih dijakov utrpel trajne zdravstvene posledice. Prav tako ni znano, koliko otrok naj bi zaužilo zdravila in kako dolgo naj bi početje trajalo.

Starši besni, zahtevajo stroge kazni

Razkritje je med starši sprožilo popolno ogorčenje. V preteklih dneh so se z učitelji sestali na spletnem sestanku, na katerem so zahtevali odločno ukrepanje. Prepričani so, da tako nevarno početje ne sme ostati brez resnih posledic. Nekatere družine zato razmišljajo tudi o vložitvi kazenskih ovadb. Četverici dijakov zdaj grozi daljša izključitev od pouka, o morebitnih disciplinskih ukrepih pa bodo odločili pristojni šolski organi. Vodstvo šole je pri pojasnjevanju primera zadržano. Poudarjajo, da informacij o morebitnih disciplinskih sankcijah ne morejo razkrivati, saj morajo zaščititi zasebnost vpletenih mladoletnikov.

Primer je v Italiji ponovno odprl tudi vprašanje dostopnosti zdravil med mladostniki. Po podatkih treviškega pokrajinskega observatorija za zasvojenosti je kar 24 odstotkov mladostnikov, starih od 14 do 18 let, že vsaj enkrat zaužilo psihoaktivne snovi brez zdravniškega recepta. Med dekleti je takšnih 32 odstotkov, med fanti pa 17 odstotkov. Med razlogi za njihovo uporabo raziskovalci navajajo predvsem željo po boljšem počutju in obvladovanju stresa, povezanega s šolskimi obveznostmi.

Na dogajanje v Trevisu se je odzvalo tudi italijansko nacionalno združenje učiteljev za človekove pravice. Njegov predsednik Romano Pesavento je pozval k temeljiti razjasnitvi dogodkov in ustreznemu ukrepanju, če bodo očitki potrjeni. Poudaril je, da takšnega ravnanja ni mogoče odpraviti zgolj kot nedolžno mladostniško potegavščino. O nadaljnjih ukrepih bo odločila šola, družine prizadetih dijakov pa za zdaj še niso izključile možnosti, da bodo pravico iskale tudi po sodni poti.