Hugo je pravi dobrodušni velikan: najvišji živeči konj na svetu dosega že 199 centimetrov

Štiriletni Hugo pasme shire je uradno postal najvišji živeči konj na svetu: dosegel je že neverjetnih 199 centimetrov višine do vihra, a njegov lastnik je prepričan, da bo segel še višje.

Tudi uradni Guinnessovi ocenjevalci so že potrdili njegovo višino ob veterinarskem pregledu in brez podkev, lastnik tega veličastnega konja iz britanskega Towcestra Brett Masters pa pravi, da Hugo uživa pravo razkošje: zanj skrbijo veterinar, zobozdravnik, kiropraktik in maser, poleg tega ima skrbno prilagojeno prehrano in prehranske dodatke. Pasma shire slovi po velikosti in moči, saj so te konje nekoč uporabljali predvsem za delo na kmetijah in vleko težkih vozov. Hugova rast se pri štirih letih še zdaleč ni ustavila, poudarja Masters, saj bi konj lahko rasel do približno osmega leta in pol.

Žival zaradi svoje velikosti terja posebno skrb in pozornost, Hugo pa je, čeprav na pogled malce zastrašujoč, po besedah lastnika pravi dobrodušni velikan. Nežni in prijazni Hugo je vedno odlično razpoložen za številne občudovalce in vaščane, ki ga redno obiskujejo. Zelo rad se fotografira, sodeluje tudi na razstavah in predstavitvah, na katerih se prelevi tudi v delovno žival in pokaže, kako so pripadniki njegove pasme nekoč vlekli kmetijske vozove. Trenutno se uči ježe, je še zaupal Masters.

2,19 metra je bil visok absolutni rekorder

Uradno najvišji in najtežji konj je bil prav tako pasme shire, Sampson, pozneje preimenovan v Mammoth (mamut), je leta 1850 postavil neverjetni mejnik, kar 2,19 metra! Vzgojil ga je Thomas Cleaver iz Toddington Millsa v Bedfordshiru. Hugo ga bo nedvomno dohitel in prehitel, je prepričan Masters, ki za konja skrbi od njegovega 18. meseca.